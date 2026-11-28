استدعت وزارة الخارجية البحرينية، (السبت)، السفير اللبناني لدى المنامة هادي هاشم، وسلمه مدير عام العلاقات الثنائية السفير عبدالله آل خليفة، مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمّن ادعاءات باطلة، وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية.

وأكد مدير عام العلاقات الثنائية رفض البحرين القاطع لما صدر خلال اللقاء، معتبراً أنه يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وطالب الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، ومجدداً حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية.

ويأتي التحرك البحريني على خلفية لقاء استضافته العاصمة اللبنانية في 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة رجال دين وشخصيات من هيئات وتجمعات دينية لبنانية، للتعبير عن التضامن مع عدد من علماء الدين البحرينيين، وانتقاد الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وتعود خلفية التوتر إلى 16 نوفمبر الجاري، عندما أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد ومدد تصل إلى 15 عاماً بحق عشرات المتهمين في قضية جماعية شملت رجال دين وشخصيات دينية. وكانت الخارجية البحرينية، أكدت أن الأحكام القضائية صدرت وفق القانون، وأن القضاء يتمتع بالاستقلال، مشددة على أن المساءلة تستند إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين وليس إلى المعتقدات الدينية.