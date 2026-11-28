وسط تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إجراءات الحكومة العراقية لبسط سلطة الدولة على المنافذ الحدودية والحقول النفطية، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم (السبت)، مضي حكومته في مكافحة الفساد، ومنع التهريب، وحصر السلاح بيد الدولة، فيما وصل وفد أمني عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران لبحث ملفات ذات أبعاد إستراتيجية، في مقدمتها مكافحة التهريب وضبط الحدود.

وبحث الزيدي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الزيدي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عزم حكومته على مواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار.

من جانبه، أعرب ماكرون عن دعم بلاده جهود الحكومة العراقية وبرامجها الإصلاحية، مؤكداً حرص فرنسا على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.

مباحثات أمنية في طهران

وفي موازاة التحركات السياسية والأمنية للحكومة العراقية، وصل مستشار الأمن القومي العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.

وأكد السفير العراقي لدى إيران وصول وفد أمني عراقي لبحث عدد من الملفات ذات الأبعاد الإستراتيجية، بينها مكافحة التهريب وضبط الحدود المشتركة.

أضرار في أنابيب النفط

وفي تطور ميداني، أعلنت وزارة الدفاع العراقية رصد أضرار في 12 موقعاً على خط أنابيب نقل النفط الممتد من حقول عجيل إلى مصفاة بيجي، مشيرة إلى صدور توجيهات بالإسراع في معالجة الأضرار وتأمين أنابيب النفط والحد من الخسائر.

بغداد تتمسك بسلطتها الاتحادية

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة قرارات أصدرها الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، تضمنت إعفاء مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وتكليف السلطات الاتحادية بتسلّم المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وحصر الموافقات على تصدير النفط ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية.

وشملت القرارات تولي وزارة النفط إدارة الحقول التابعة لها والخاضعة أمنياً لسلطات الإقليم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى.

وأثارت الإجراءات ردود فعل رافضة في إقليم كردستان، إذ اعتبرت قياداته السياسية أنها تتعارض مع التفاهمات السابقة بين أربيل وبغداد، داعية إلى الاحتكام للدستور وتسوية الخلافات عبر الحوار.

فيما دعا رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي إلى التهدئة واللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في النزاعات بين الحكومتين.

دعم أمريكي وغطاء قضائي

وجددت الحكومة العراقية تأكيد استقلالية قراراتها وإجراءاتها داخل حدود البلاد، مشددة على أنها لا تتحرك استجابة لتشجيع أو إملاءات خارجية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت (الأربعاء) الماضي قراراً يقضي بدستورية الإجراءات التي اتخذها الزيدي تجاه إقليم كردستان.

وحظيت تحركات الحكومة العراقية بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعرب أمس (الجمعة) عن تأييده جهود الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق ووقف عمليات تهريب النفط.