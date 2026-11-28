أعلنت وزارة الداخلية العراقية استمرار العمل في إنجاز تحصينات أمنية متكاملة لأول مرة في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي-الإيراني.



وقالت الوزارة في فيديو نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية الإيرانية هي أطول حدود برية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هور الحويزة يعد مسطحاً مائياً كبيراً بين العراق وإيران بطول يتجاوز الـ50 كم وتقع المخافر العراقية خلف هذا الهور بعدة كيلومترات، الأمر الذي يستغله المهربون والمتسللون.



وأضافت أنه بجهود قوات الحدود تم إنجاز سدة ترابية على ارتفاع عدة أمتار والمباشرة بإنجاز التحصينات على هذه السدة التي تمثل الخط الصفري بين الحدود العراقية الإيرانية.



وكان مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، حذر العراق بعد قراراته الأخيرة بشأن الحدود.



وزعم مخبر في منشور على حسابه بموقع إكس أن إيران "وقفت إلى جانب الشعب العراقي بكل قوتها"، مطالبها "بأن تظل يقظةً فيما يتعلق بقضايا الحدود، كي لا تتحول إلى أداة" في أيدي أعداء إيران، وفق قوله.



وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم، أن خفض التعرفة الجمركية إلى 5% خطوة لدعم الحركة التجارية، فيما أشار إلى أن هذه التعرفة ستطبق بجميع المنافذ.



وقال قاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن القرار المتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية بنسبة 5% يمثل خطوة إيجابية من شأنها دعم الحركة التجارية والتجار، متوقعاً أن يسهم في تسهيل انسيابية السلع وخفض معدلات التضخم.



وأشار إلى أن "القرار جاء بصورة عامة وبنسبة 5% على مختلف السلع"، مبيناً أنه "من المؤمل أن ينعكس تطبيقه إيجاباً على حركة البضائع المتكدسة في الموانئ والمتأخرة إجراءات تخليصها".



وأوضح أن الإجراء الجديد يمثل خطوة جيدة، ومن المؤمل أن يسهم في الحد من التضخم وتيسير الحركة التجارية، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة النشاط التجاري والتجار، ورئيس الوزراء لديه بعد نظر في هذا الموضوع.