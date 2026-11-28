تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي، بالتعاون مع القوات الأمنية في محافظة بابل، من تفكيك شبكة لتهريب المنتجات النفطية في منطقة الحصوة، ضمن حملة متواصلة لملاحقة شبكات سرقة النفط والاتجار غير القانوني بالمشتقات النفطية.



وأفادت معلومات أمنية، اليوم (السبت)، بأن العملية أسفرت عن ضبط أنبوب غير قانوني يُستخدم في تهريب المنتجات النفطية، خلال عملية أمنية استهدفت مواقع يشتبه في استخدامها لاستنزاف الثروة النفطية ونقل المشتقات بعيداً عن القنوات الرسمية.



حملة واسعة لملاحقة المهربين



وتأتي عملية الحصوة بالتزامن مع حملة أمنية واسعة ينفذها جهاز الأمن الوطني العراقي لملاحقة شبكات تهريب النفط في المحافظات العراقية. وكان الجهاز أعلن تنفيذ 5398 واجباً ميدانياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 في 10 محافظات، أسفرت عن إصدار وتنفيذ نحو 240 أمر قبض، وضبط أكثر من 1.2 مليون لتر من المشتقات النفطية، إلى جانب مصادرة 138 صهريجاً وخزاناً.



وتكتسب التحركات الأمنية في بابل أهمية خاصة، بعد الكشف عن خروقات في خطوط نقل النفط وعمليات تهريب في منطقة جرف النصر، دفعت الحكومة العراقية إلى إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين وإحالة ملفات المخالفات إلى التحقيق. وتسعى السلطات العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع تهريب النفط، وحماية خطوط النقل والمنشآت النفطية، والحد من الخسائر المالية الناجمة عن الأنشطة غير القانونية.



الصدر يشددعلى عراق آمن وسالم



من جانبه، دعا الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعماً لمحاربة الفساد والتهريب. وقال الصدر في بيان صحفي، اليوم، إنه يدعو إلى إحياء شعيرة صلاة الجمعة القادمة بإقامتها موحدة لجميع المحافظات في ساحة التحرير في بغداد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.



وأكد الصدر ضرورة إتمام مشروع الإصلاح ودعمه، ودحر الفساد والمهربين في كل شبر من أرض الوطن. وشدد على ضرورة أن يبقى العراق آمناً سالماً من كل احتلال ومن كل مليشيا ومن كل فاسد.



وكان الصدر أعلن في مايو الماضي وضع جناحه المسلح سرايا السلام تحت سلطة الدولة، وأيد رئيس الوزراء علي الزيدي، وسبق أن قاطع الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2025. وخرج أنصاره في يوليو الماضي في تظاهرات ببغداد والنجف تأييداً لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد.