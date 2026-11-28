دحضت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» CENTCOM، اليوم (السبت)، ادعاءات البحرية الإيرانية حول استعادة ناقلتي نفط من الجيش الأمريكي، مؤكدة أنها «كاذبة»، وأعلنت أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» أكملت مهمتها في الشرق الأوسط وعادت إلى أمريكا.



وأفادت «سنتكوم» بأن الاعتداءات الإيرانية على السفن غير مبررة وإن إيران لم تعد تمتلك أسطولاً بحرياً. وأكدت أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يسيطرون على مضيق هرمز ولا يفرضون أي رسوم مقابل حماية السفن العابرة للمضيق، موضحة أن آلاف السفن ومليارات براميل النفط عبرت مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي.



وكان مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، قال إن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز، ولن تسمح باستمرار الحصار الأمريكي. فيما شدد رئيس الأركان الإيراني على أن البحرية الإيرانية مستعدة لتوجيه «رد حاسم» على أي تهديد تتعرض له البلاد.



من جهته، حذر أمين عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، في تصريحات، من أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال خطيراً، مشيراً إلى أن هناك نحو 300 سفينة عالقة داخل مضيق هرمز منذ اندلاع النزاع. ودعا دومينغيز السفن لتجنب العبور عبر مضيق هرمز في ظل هذه الظروف.



ونشرت إيران مقطع فيديو مقلقاً، أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهر عناصر إرهابية وهي تفجر مقرات شركات مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«سبيس إكس»، حسبما أوردت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية. وبث هذا الفيديو المروع الذي تضمن أيضاً تهديدات للحكومتين الأمريكية والإسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وكالة «مهر» للأنباء، التابعة للدولة في الجمهورية الإسلامية. وأظهر الفيديو مقرات الشركات وهي تشتعل فيها النيران وتتعرض لهجمات بطائرات مسيرة.