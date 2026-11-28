أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم (السبت)، استرداد المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي من السلطات المصرية، على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع وقضايا أخرى. وأفادت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، بأن الفرطوسي وصل إلى بغداد تحت الحراسة عبر مطار بغداد الدولي، تمهيداً لمثوله أمام القضاء.



وأوضحت الهيئة أن الاتهامات تتعلق بتضخم أمواله واستغلال منصبه في الشركة التابعة لوزارة النقل، وأن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتحرٍّ بحقه بعد الاطلاع على الأدلة، ومنها تقارير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودائرة الوقاية في الهيئة. وأشارت إلى أن عملية الاسترداد تمت بجهود دائرة الاسترداد بالتعاون مع رئاسة الادعاء العام وجهاز المخابرات الوطني ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفارة العراق في القاهرة. يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في العاصمة القاهرة، قبل يومين، على خلفية اتهامات مرتبطة بملفات فساد، في خطوة تأتي بينما تكثف حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تحركاتها لملاحقة المطلوبين للقضاء واستعادة الأموال العامة التي جرى تهريبها إلى الخارج.