واصل الجيش السوداني تقدمه العسكري في ولاية النيل الأزرق، معلناً استعادة منطقة خور مقنزا غربي محافظة باو، بالتزامن مع تكبيد قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسط تصاعد المواجهات واتساع رقعة العمليات العسكرية في الولاية.



وأفادت مصادر عسكرية، اليوم (السبت)، بأن الجيش نفذ عملية عسكرية في القطاع الشرقي من ولاية النيل الأزرق، استهدفت مواقع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها، وأسفرت عن خسائر وصفتها بالفادحة في صفوف القوات المهاجمة، فضلاً عن تدمير معدات وآليات عسكرية.



وأكدت المصادر استعادة منطقة خور مقنزا، الواقعة غربي محافظة باو، بعد مواجهات مع القوات المتحالفة، فيما أشارت إلى استمرار تقدم وحدات الجيش في الأجزاء الغربية والجنوبية من محور باو، في إطار العمليات الرامية إلى استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت هجمات خلال الأيام الماضية.



مسيرات تستهدف الدمازين



وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات السودانية أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت، (السبت)، منزل حاكم إقليم النيل الأزرق وعدداً من الأعيان المدنية في مدينة الدمازين، عاصمة الولاية. ويأتي الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال المواجهات إلى المناطق السكنية والمنشآت المدنية، مع استمرار استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية بين الطرفين.



ولم ترد في المعلومات المعلنة تفاصيل مستقلة بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم، فيما يعكس استهداف منزل الحاكم تصاعد حدة المواجهة واتساع نطاق الأهداف التي تطالها العمليات العسكرية.



تحالفات توسع جبهات القتال



وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً ميدانياً خلال الأيام الأخيرة، على خلفية هجمات شنتها قوات الدعم السريع بالتنسيق مع الحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها، على عدد من المواقع والمناطق الإستراتيجية داخل الولاية.



وتكتسب الولاية أهمية عسكرية وجغرافية بسبب موقعها الحدودي مع إثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن ارتباطها بمحاور إمداد ومناطق ذات أهمية إستراتيجية للجيش والقوات المتحالفة معه.



وتأتي التطورات في النيل الأزرق ضمن الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين السودانيين وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.



وبينما يسعى الجيش إلى تثبيت مكاسبه الميدانية واستعادة المناطق التي فقد السيطرة عليها، تواصل قوات الدعم السريع وحلفاؤها الضغط على عدة جبهات، ما ينذر باستمرار المواجهات في الولاية خلال الفترة المقبلة.



وتشير تقارير ميدانية إلى أن منطقة مقنزا تبعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي الدمازين، وتكتسب أهمية بسبب موقعها ضمن محلية باو، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدماً لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال. كما وصلت تعزيزات من قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل والقوة المشتركة إلى الدمازين لمساندة الجيش.



موجة نزوح جديدة



ولا يقتصر تأثير التصعيد على الجانب العسكري، إذ تسببت المواجهات في موجات نزوح جديدة من مناطق القتال باتجاه الدمازين والروصيرص، فيما أفادت مبادرة مدنية باستقبال منطقة الرنك في جنوب السودان أكثر من 14 ألف شخص فروا من ولاية النيل الأزرق خلال أسبوع واحد، وسط احتياجات متزايدة للغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية.



وتعكس التطورات الأخيرة احتدام الصراع على المواقع الإستراتيجية في جنوب شرق السودان، مع سعي الجيش إلى وقف تقدم التحالف المسلح وتأمين الدمازين والمناطق المحيطة بها، في مقابل استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة والتحركات العسكرية على عدة محاور. وتظل السيطرة على محلية باو والمناطق المحيطة بها عاملاً مؤثراً في مسار المواجهات المقبلة بولاية النيل الأزرق، خصوصاً مع ارتباطها بالمحاور الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان.