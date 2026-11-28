اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية، وصاروخاً جوالاً (كروز) باتجاه منطقة الرياض، في تصعيد جديد للهجمات الحوثية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضمن «فجر اليمن»، ورصد انفجارات وتحليق مكثف للطائرات المسيرة وقصف مقار حوثية في صنعاء. واستهدف الطيران مخزوناً نفطياً لمليشيات الحوثي في منطقة السحول بمحافظة إب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض، فيما أفادت المعلومات باعتراض صاروخ باليستي آخر استهدف المنطقة الجنوبية. وتمكنت الدفاعات الجوية للتحالف، مساء (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات باتجاه منطقة الرياض.

انفجارات وتحليق للمسيرات في صنعاء

ميدانياً، أفادت مصادر في العاصمة صنعاء، مساء (الجمعة)، بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة، فيما أظهرت مشاهد متداولة تحليق مسيرات واستهداف مقار تابعة للمليشيات الحوثية. وتأتي هذه التطورات في سياق العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية ضمن عملية «فجر اليمن»، والتي تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين ومراكز إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت مرتبطة بعملياتهم العسكرية.

وكان التحالف أعلن، قبل يوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية أسفرت عن تدمير 50 هدفاً عسكرياً مشروعاً للمليشيات الحوثية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة، في إطار الجهود الرامية إلى تقويض قدرات الجماعة على شن الهجمات العابرة للحدود.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النازحين

وفي الجانب الإنساني، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، خلال زيارته عدن، بتوفير مزيد من المساعدات للنازحين اليمنيين، محذراً من الضغوط المتزايدة التي تواجهها مراكز الإغاثة نتيجة نقص التمويل وتجاوز أعداد المستفيدين طاقتها الاستيعابية.

وتتفاقم معاناة النازحين في مخيم «الشعب» بمدينة عدن، جنوبي اليمن، حيث يشكو السكان نقص الغذاء والأدوية والمساعدات الأساسية، فضلاً عن حرمان أطفال من مواصلة تعليمهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة.