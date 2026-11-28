تتجه الأنظار إلى نتائج الانتخابات المحلية في تايوان، التي قد ترسم ملامح التوازنات السياسية داخل الجزيرة قبل الاستحقاق الرئاسي والبرلماني المرتقب عام 2028، في وقت لم تقتصر فيه المنافسة على القضايا الخدمية والاقتصادية، بل تزامنت مع تصاعد الضغوط الصينية، سواء عبر التحركات العسكرية أو الهجمات الإعلامية على مرشحي الحزب الحاكم.

وأدلى الناخبون في تايوان، اليوم (السبت)، بأصواتهم لاختيار رؤساء البلديات والمحافظات في 22 مدينة ومقاطعة، وسط منافسة تركزت حملاتها الانتخابية على قضايا محلية، من بينها النقل والمواصلات وحماية البيئة، بينما واصلت بكين التدخل في أجواء الانتخابات، رغم أن نتائجها لن تؤثر بصورة مباشرة على سياسة الجزيرة تجاه الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها، فيما ترفض السلطات في تايبيه مطالب بكين، وتتمسك بحق سكان الجزيرة في تقرير مستقبلهم.

الصين تهاجم مرشح الحزب الحاكم

وشهدت المنافسة على منصب عمدة العاصمة تايبيه اهتماماً خاصاً من بكين، التي صعّدت انتقاداتها لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، بوما شين، الذي تلاحقه الشرطة الصينية بتهم تتعلق بـ«الانفصال».

وكان شين قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الشرطة الصينية لم تتواصل معه مطلقاً، مؤكداً أن فوز أي من المرشحين في انتخابات تايبيه سيمثل انتصاراً للديمقراطية في مواجهة الضغوط الصينية.

وقبل ساعات من التصويت، شنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية موجة جديدة من الهجمات على شين، متهمة إياه بالحصول على أموال من الولايات المتحدة، كما زعمت أن واشنطن تستخدم «أساليب شديدة السرية للتدخل بعمق» في الانتخابات.

ولم يصدر فريق شين تعليقاً على تلك الاتهامات قبل إغلاق مراكز الاقتراع في الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، بينما تجنب المرشح نفسه التطرق إلى الصين في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الإدلاء بصوته، وتحدث بدلاً من ذلك عن تفاصيل يومه ووجبة الإفطار والطقس الجيد.

وينافس شين على منصب عمدة تايبيه العمدة الحالي تشيانغ وان آن، المنتمي إلى حزب الكومينتانغ المعارض الرئيسي، الذي رفض فريقه التعليق على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية.

33 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

وبالتزامن مع التصويت، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 33 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن حربية حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لصباح السبت، في مؤشر على استمرار الضغط العسكري الصيني بالتوازي مع المنافسة الانتخابية.

وقال مستشار مجلس الأمن القومي التايواني، أليكس هوانغ، إن الصين فعّلت منصاتها الدعائية ومكتب شؤون تايوان مساء الجمعة، في خطوة وصفها بأنها بمثابة «ليلة انتخابية» خاصة ببكين.

انتخابات 2028 تلوح في الأفق

ومن المنتظر أن تتحول الأنظار عقب انتهاء الانتخابات المحلية إلى الاستحقاق الرئاسي والبرلماني المقرر مطلع عام 2028، إذ ستبدأ الأحزاب السياسية الاستعداد مبكراً لمعركة انتخابية أكثر أهمية على مستوى مستقبل الجزيرة وعلاقاتها مع الصين.

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم قد تعرض لهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية السابقة عام 2022، عندما اكتسح حزب الكومينتانغ المنافسة، وفاز برئاسة 14 مدينة ومقاطعة، مقابل خمس فقط للحزب الحاكم، فيما ذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى أحزاب أخرى ومرشحين مستقلين.

ومن المرجح أن يخوض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الانتخابات المقبلة سعياً للفوز بولاية ثانية، وهي الأخيرة التي يسمح بها الدستور، بينما لم يعلن حزب الكومينتانغ بعد مرشحه الرسمي، رغم تصدر اسم لو شيو يين، الصحفية السابقة ورئيسة بلدية تايتشونغ، قائمة الأسماء المتداولة.

ويتبنى حزب الكومينتانغ تقليدياً نهجاً يدعم إقامة علاقات وثيقة مع بكين، التي ترفض إجراء حوار مع الرئيس لاي، وتصفه بأنه «انفصالي»، في حين يؤكد الأخير أن شعب تايوان وحده يملك حق تحديد مستقبل الجزيرة.

المنافسة تتركز في أكبر المدن

وركز الحزبان الرئيسيان حملاتهما على العاصمة تايبيه وخمس مدن كبرى أخرى، في مقدمتها تايبيه، التي تُعد المنافسة على رئاسة بلديتها أبرز سباقات الانتخابات الحالية.

ويواجه العمدة الحالي تشيانغ وان آن تحدياً قوياً من بوما شين، الأكاديمي السابق والعضو الحالي في البرلمان، والمتخصص في دراسة أساليب الحرب المعلوماتية الصينية، وهو ما منح المنافسة أبعاداً تتجاوز القضايا البلدية التقليدية.

كما تحظى مدينة نيو تايبيه، الأكبر من حيث عدد السكان والتي يسيطر عليها حزب الكومينتانغ، باهتمام كبير، إلى جانب مدينة كاوشيونغ جنوبي الجزيرة، التي تُعد معقلاً تقليدياً للحزب الديمقراطي التقدمي، وشهدت حملات مكثفة من جانب المعارضة.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية مساء السبت، وسط ترقب لما ستكشفه صناديق الاقتراع بشأن شعبية الحزب الحاكم وقوة المعارضة، في وقت تظل فيه العلاقة مع الصين أحد أبرز الملفات التي ستحدد ملامح المنافسة السياسية المقبلة في تايوان.