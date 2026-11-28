كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن القوات الأمريكية تصدت لنحو ست طائرات مسيرة مجهولة الهوية، رُصدت وهي تحلق قرب قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية، في حادثة أثارت مخاوف أمنية بشأن احتمال حمل المسيرات أسلحة أو معدات تجسس.



ونقلت الصحيفة، اليوم (السبت)، عن مصادر مطلعة أن القوات الأمريكية استخدمت أنظمة تكنولوجية متطورة لمكافحة الطائرات المسيرة، وتمكنت من صدها، دون الكشف عن الجهة التي أطلقتها أو تحديد طبيعة المهمة التي كانت تنفذها.



وبحسب المصادر، فقد صدر في 13 نوفمبر الجاري تنبيه أمني دعا الأفراد الأمريكيين في القاعدة الواقعة بمقاطعة سوفولك إلى البقاء في أماكنهم، عقب رصد المسيرات الست وهي تحلق في محيط المنشأة العسكرية. ورجحت المصادر احتمال تورط إيران في الحادثة.

مقاتلات ستارك إيغل



وأثار عدم التمكن من الاستيلاء على الطائرات المسيرة أو فحصها تساؤلات بشأن طبيعة حمولتها، إذ لم تستبعد السلطات الأمريكية والبريطانية احتمال احتوائها على أسلحة أو معدات تجسس، أو تجهيزات أخرى قد تشكل تهديداً للأفراد والمنشآت العسكرية. وتعد قاعدة لاكنهيث أكبر قاعدة عمليات للطائرات المقاتلة الأمريكية في أوروبا، وتضم نحو 7 آلاف فرد. وكانت أعلنت في سبتمبر الماضي رفع مستوى التأهب إلى «تشارلي»، وهو ثاني أعلى مستويات التهديد المعتمدة لدى وزارة الدفاع الأمريكية.



وأكد سلاح الجو الأمريكي في 13 نوفمبر استجابته لنشاط طائرات مسيرة غير مصرح به داخل محيط القاعدة، مشيراً إلى أن الحادث لم يؤثر على الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية. كما رفضت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا الكشف عن تفاصيل أنظمة التصدي للمسيرات، لدواعٍ تتعلق بالأمن العملياتي.



وتأتي الحادثة ضمن سلسلة اختراقات وتهديدات استهدفت قواعد بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استهداف المنشآت العسكرية بطائرات مسيرة. وخلال الشهرين الماضيين، نقلت واشنطن طائرات عسكرية من قواعد بريطانية على خلفية تهديدات أمنية منسوبة إلى إيران. ففي أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب قاذفات «بي-1» من قاعدة فيرفورد بعد تهديد إيراني، فيما اعتقلت السلطات البريطانية خمسة رجال قرب القاعدة للاشتباه في تورطهم بنشاط مريب. وحذر رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني في أكتوبر من تكثيف إيران محاولاتها لاستهداف مواقع أكثر تحصيناً، بما فيها المنشآت العسكرية داخل بريطانيا، ما يضع أمن القواعد الأمريكية والبريطانية أمام تحديات متصاعدة.