سقط قتلى وجرحى في انفجار هز مدرسة للمرحلة الإعدادية في ولاية كونار شرقي أفغانستان، اليوم (السبت)، وسط حالة من الغموض بشأن طبيعة الانفجار وأسبابه، في وقت لم تعلن فيه السلطات الأفغانية حصيلة نهائية للضحايا.



وقالت الشرطة الأفغانية إن الانفجار وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، داخل مدرسة تقع في منطقة أندر سير بولاية كونار، مشيرة إلى أن عدداً من التلاميذ لقوا حتفهم أو أصيبوا جراء الحادث، فيما هرعت فرق الطوارئ والتحقيق إلى موقع الانفجار للتعامل مع تداعياته والوقوف على ملابساته.



ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن فريد دهقان، المتحدث باسم مقر شرطة إقليم كونار، قوله إن الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا من الطلاب، مؤكداً أن المعلومات الأولية لا تزال محدودة، وأن الجهات المختصة تواصل جمع البيانات بشأن الحادث. ولم تحدد الشرطة حتى الآن العدد الدقيق للقتلى والمصابين، كما لم تكشف عن طبيعة الانفجار أو المواد التي تسببت فيه، وما إذا كان ناجماً عن عبوة ناسفة أو ذخائر غير منفجرة أو حادث عرضي، في انتظار نتائج التحقيقات الميدانية.



وأكدت الشرطة وجود فرق تحقيق تابعة لولاية كونار في موقع المدرسة، حيث تعمل على فحص مكان الانفجار وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، تمهيداً لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولية عنه، وسط ترقب للإعلان عن حصيلة رسمية للضحايا.



وتأتي الحادثة في وقت لا تزال فيه المخاوف الأمنية تلقي بظلالها على مناطق مختلفة من أفغانستان، خصوصاً في الولايات الشرقية المحاذية للحدود الباكستانية، التي شهدت خلال السنوات الماضية اضطرابات أمنية وحوادث عنف متفرقة.



وأثار الانفجار مخاوف بشأن سلامة المؤسسات التعليمية والتلاميذ، خصوصاً أن الحادث وقع خلال ساعات الدوام الدراسي، بينما لم تصدر السلطات حتى الآن توضيحات بشأن الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز أمن المدارس أو منع تكرار مثل هذه الحوادث.