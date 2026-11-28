أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (السبت)، أن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة شحن على بعد 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي بلحاف في اليمن في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، مضيفة أنهم سيطروا على السفينة. وأفادت الهيئة بأنه جرى تم إخطار السلطات، وناشدت السفن في المنطقة توخي الحذر. ولم تكشف الهيئة عن هوية السفينة أو جنسيات طاقمها .

وكانت سفينة "كايرو لايت" قد تعرضت لإطلاق نار ومحاولات هجوم قبل عشرة أيام في منطقة قريبة. وكشف القبطان المصري علي سليمان قائد سفينة "كايرو لايت"،عن إحباط ثلاث محاولات هجوم تعرضت لها السفينة أثناء إبحارها في خليج عدن يوم 17 نوفمبر الجاري، مؤكداً سلامة جميع الموجودين على متنها، وبينهم 21 بحاراً مصرياً. وأوضح سليمان، في تصريحات صحفية، أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عمان، حين رصد ضابط الوردية هدفاً عبر الرادار يتحرك بسرعة باتجاهها، قبل أن تتضح أسلحة يحملها أشخاص على متن القارب المقترب.



وبحسب رواية القبطان، تعامل فريق الحراسة المسلح مع المحاولة الأولى بإطلاق أعيرة تحذيرية، بالتزامن مع زيادة سرعة السفينة وتنفيذ مناورات وتغيير مسارها، ما دفع القارب إلى الابتعاد ومنع اقتراب المهاجمين من الصعود على متنها.



وأضاف أن المحاولة الثانية وقعت بعد نحو ساعتين أو ثلاث ساعات، مع اقتراب قوارب سريعة من مقدمة السفينة، فيما جاءت الثالثة قرابة منتصف الليل وسط انخفاض الرؤية. وأكد أن التعامل مع المحاولتين الأخيرتين اقتصر على المناورة وزيادة السرعة وتغيير المسار، دون إطلاق نار.