تحولت مساكن عسكرية تاريخية إلى ملاذ لكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ظل تصاعد المخاوف من استهدافهم، خصوصاً مع استمرار المواجهة مع إيران.



وكشفت شبكة «سي إن إن» أن خمسة من كبار مسؤولي إدارة ترمب انتقلوا للإقامة في مجمعات عسكرية محصنة داخل العاصمة الأمريكية، بعدما دفعتهم تهديدات أمنية متزايدة إلى مغادرة منازلهم الخاصة، والانتقال إلى مساكن كانت مخصصة أساساً لكبار الضباط والجنرالات. وتضم هذه المساكن منازل يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام، وتتركز أبرزها في قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية، الواقعة عند ملتقى نهري بوتوماك وأناكوستيا، ضمن مجمع سكني يعرف باسم «شارع الجنرالات»، تحيط به أسوار وإجراءات أمنية مشددة.



إيجارات تتجاوز 4500 دولار



وبحسب الشبكة الأمريكية، تتجاوز إيجارات هذه المساكن عادة 4500 دولار شهرياً، مع اختلاف التكلفة بحسب مساحة المنزل ومواصفاته. ورغم اتساع بعض الوحدات واحتفاظها بطابعها التاريخي، فإنها لا تتمتع بالضرورة بمستوى الرفاهية المتوقع، إذ وصفها مسؤول دفاعي سابق بأنها منازل قديمة، لكنها صالحة للسكن وتؤدي الغرض الأمني المطلوب. وسبق لوزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس الإقامة في منزل عسكري واسع يعود إلى القرن التاسع عشر، مقابل إيجار تجاوز 6500 دولار شهرياً.



خمسة مسؤولين خلف الأسوار



وتضم قائمة المقيمين وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الحرب بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، المدعي العام تود بلانش، وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.



وكان بيسنت أحدث المنتقلين إلى مساكن عسكرية، بعدما غادر منزله في حي جورج تاون، معلناً أن تهديدات إيرانية استهدفت حياته كانت وراء القرار. كما انتقل بلانش إلى منشأة عسكرية بسبب مخاوف أمنية، فيما سبق أن أقامت سلفته بام بوندي في مسكن مماثل. أما ميلر، فقد انتقل مع زوجته وأطفاله الأربعة من ولاية فرجينيا إلى مسكن عسكري العام الماضي، عقب تعرض أسرته لحملة تضمنت التتبع ونشر معلومات شخصية وتهديدات استهدفت منزلهم. ويواجه هيغسيث بدوره انتقادات تتعلق بتكاليف صيانة مسكنه، بعدما كشف مشرعون أن الجيش كان يستعد لإنفاق 137 ألفاً و297 دولاراً على أعمال إصلاح وتحديث له في قاعدة فورت ماكنير.



مخاوف أمنية ورقابة سياسية



وتأتي هذه الترتيبات في ظل مخاوف من تهديدات خارجية وداخلية، تشمل احتمالات استهداف مسؤولين أمريكيين على خلفية الحرب مع إيران، إلى جانب تصاعد العنف السياسي والتهديدات الشخصية. وأثارت الإقامة في مساكن عسكرية تساؤلات بين مشرعين ديمقراطيين بشأن قانونية تخصيص هذه العقارات لمسؤولين مدنيين، ومدى عدالة الإيجارات مقارنة بأسعار السوق. وطالبت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وزارة الدفاع بتقديم تقرير يتناول طبيعة التهديدات الأمنية التي استدعت نقل المسؤولين، والأساس القانوني لهذه الترتيبات، وتكاليف الإقامة. وبينما يرى مسؤولون أن الإجراءات ضرورية لحماية كبار أعضاء الإدارة وعائلاتهم، يتوقع خبراء استمرار هذا التوجه في الإدارات الأمريكية المقبلة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم.