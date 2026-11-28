نفى الجيش الأمريكي، (السبت)، وجود أي مشكلات في أمن أنظمته المعلوماتية، عقب تقارير إعلامية أفادت بتعرض النظام السحابي للقوات الجوية للاختراق. ورداً على سؤال عما إذا كانت منصة «كلاود وان» التابعة للقوات الجوية تعرضت للقرصنة، لم تنف وزارة الحرب «البنتاغون» صراحة وقوع اختراق للنظام.



وقال مسؤول في الوزارة لـ«فرانس برس»: إن «أنظمة وزارة الحرب آمنة ومحمية ويديرها على مدار الساعة أفضل الخبراء والفرق في العالم. وسنواصل ضمان سير جميع العمليات والتطبيقات الحيوية لمهامنا».



وكان مسؤول في وزارة الحرب قال (الجمعة): «لدواعٍ تتعلق بسياسة وزارة الحرب وأمن العمليات، لا نعلق على وضع شبكاتنا».



وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» NBC News، مساء (الجمعة)، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله: إن المنصة السحابية تعرضت للاختراق، وأن الهجوم «ربما أدى إلى كشف معلومات عسكرية حساسة».



وكانت وكالة «رويترز» أول من أورد نبأ الاختراق في وقت سابق من (الجمعة).



ويأتي الهجوم الذي تحدثت عنه التقارير في أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت البنية التحتية الرقمية للحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.



وتحدثت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» CIA ومكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» FBI تعرضا أيضاً لعمليات قرصنة في الأسابيع الأخيرة. وطالت هجمات مزوّدي خدمات لمؤسسات مالية أمريكية كبرى، بينها جي بي مورغان تشيس وفيزا وماستركارد.



وفي حالات أخرى، مثل العطل الكبير الذي أصاب خدمة «مايكروسوفت أوتلوك»، ومشكلة منفصلة في نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، ومشكلة أفادت تقارير بأنها طالت شبكة بالغة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي في وقت سابق هذا الشهر، حرص المسؤولون على عزو الأعطال إلى أعمال صيانة أو خلل تقني، وليس إلى عمليات اختراق. ولا تقتصر الهجمات والأعطال على الولايات المتحدة.



وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي في أكتوبر.



وكانت وكالة «فرانس برس» تعرضت (الخميس) لهجوم إلكتروني اضطرها إلى وقف تشغيل أحد أنظمتها الرئيسية المخصصة للعملاء.