أثارت الهجمات الأوكرانية التي استهدفت سفينتين روسيتين قبالة الساحل الليبي توتراً بين روما وكييف، بعدما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن استيائها من عدم التنسيق المسبق مع الحلفاء، محذرةً من مخاطر امتداد الصراع إلى البحر المتوسط.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، شهد اتصال هاتفي بين ميلوني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أجواء متوترة على خلفية الهجمات التي استهدفت سفينة حربية وأخرى للشحن في بنغازي مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجمات ألقت بظلالها على العلاقات بين إيطاليا وأوكرانيا، وحولتها من علاقات ودية إلى فاترة.

ورغم أن ميلوني تُعد من أبرز الداعمين لزيلينسكي، فإن الهجمات وضعتها أمام تحديات سياسية داخلية، خصوصاً مع استعدادها لخوض الانتخابات مجدداً العام المقبل، في ظل تبني أطراف داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة مواقف يُنظر إليها باعتبارها أكثر تأييداً لروسيا.

وأكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيان عقب الاتصال الهاتفي، أن العملية انتهكت سيادة ليبيا، محذراً من خطر اتساع نطاق الصراع ليشمل البحر المتوسط.

وبدت الرواية الإيطالية متعارضة مع تصريحات سابقة أدلى بها زيلينسكي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أكد فيها أن القوات الأوكرانية لا تنفذ مثل هذه الهجمات دون التشاور مع شركائها.