أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة)، دعمه إجراءات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لمكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية تحركات الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على المعابر الحدودية والحقول النفطية في إقليم كردستان.

وقال ترمب، عبر منصته «تروث سوشال»: «ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لترسيخ سلطة الدولة في كل أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، ووضع كل الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة»، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى بناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه.

لا سلاح خارج الدولة

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن حكومة الزيدي لن تحيد عن مبادئها الوطنية وبرنامجها الحكومي، مشدداً على أنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا تهريب للنفط أو الأموال، ولا استنزاف لثروات الشعب العراقي في أي مكان من أرض العراق».

وأفصح العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، عن تطلع الحكومة إلى الحوار المرتقب مع إقليم كردستان في الأول من ديسمبر القادم، بروح وطنية تستند إلى الدستور وتغلّب المصالح العليا لجميع العراقيين.

وشدد على أن احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان تحت مظلة النظام الاتحادي يمثل التزاماً قانونياً ثابتاً، مؤكداً أن الأكراد جزء أصيل من النسيج الوطني العراقي، وأن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.

100 مليار دولار خسائر

وكشف العبودي أن بغداد تعتبر تصدير النفط خارج إطار شركة تسويق النفط الحكومية «سومو» تهريباً، ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.

ولفت إلى أن ديوان الرقابة المالية قدّر الأضرار الناجمة عن تهريب نفط إقليم كردستان بعيداً عن «سومو» بأكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة من 2008 إلى 2025، فيما لم تتضح آلية احتساب الحكومة لهذه الخسائر.

تحركات غير مسبوقة

واتخذ الزيدي سلسلة إجراءات غير معهودة، وضعتها الحكومة في إطار مكافحة تهريب النفط، وسط احتمالات بأن تفضي تداعياتها السياسية إلى تصاعد التوتر مع إيران وإقليم كردستان.

وشملت الإجراءات دخول القوات العراقية، الأسبوع الماضي، منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، معقل «كتائب حزب الله» المقربة من إيران، عقب تقرير حكومي أفاد بحدوث عمليات لتهريب النفط في المنطقة.

وأصدر الزيدي، الثلاثاء الماضي، أوامر بإخضاع المعابر الحدودية وعدد من الحقول النفطية التي كان يديرها إقليم كردستان لسلطة الحكومة الاتحادية.

غضب كردي

وأغلقت السلطات العراقية، أمس الأول (الخميس)، معبرين حدوديين في إقليم كردستان، أحدهما مع سورية والآخر مع إيران، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتولي السلطات الاتحادية السيطرة على المعابر التي تديرها حكومة الإقليم.

وأثارت تحركات الزيدي غضب سلطات كردستان، فيما خرج آلاف الأكراد في احتجاجات على إخضاع الحقول النفطية للسيطرة الاتحادية ونشر قوات اتحادية على الحدود الدولية للإقليم.

ولطالما اتسمت العلاقة بين بغداد وأربيل بالتوتر، في ظل استمرار الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها وصادرات النفط وحصص الموازنة.

وتأتي هذه التجاذبات في وقت يسعى العراق جاهداً إلى تعويض تراجع إيراداته النفطية، التي تشكل نحو 90% من إجمالي إيرادات خزينته.