صعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقاداته للموقف الأمريكي تجاه روسيا، مطالباً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بممارسة مزيد من الضغوط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا، معرباً عن استغرابه من وصف ترمب للرئيس الروسي بأنه «صديقي»، رغم استمرار العمليات العسكرية وسقوط آلاف الضحايا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بُثت اليوم (الجمعة)، إن وصف بوتين بالصديق أمر «غريب»، معتبراً أن الرئيس الروسي لا يمكن أن يكون صديقاً لأحد، لأنه «معتدٍ وقاتل»، بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال المقابلة التي أُجريت في العاصمة كييف، أنه لا يمكن اعتبار بوتين صديقاً، مستحضراً مقارنة تاريخية بألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى رفضه تطبيع العلاقات مع القيادة الروسية في ظل الحرب المستمرة.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر بين كييف وواشنطن، بالتزامن مع تساؤلات بشأن مستقبل الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا، واستمرار تعثر الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب التي تقترب من عامها الخامس.

انتقادات أوكرانية لمواقف ترمب ومبعوثيه

وجاء انتقاد زيلينسكي بعد أيام من تصريحات لافتة لمسؤولين أمريكيين مشاركين في جهود الوساطة لإنهاء الحرب، إذ وصف جاريد كوشنر، صهر ترمب والمبعوث الأمريكي في المفاوضات، بوتين بأنه «أستاذ كبير» في السياسة، وذلك قبل يوم واحد من بث المقابلة.

كما سبق أن وصف ستيف ويتكوف، الشريك في جهود الوساطة، الرئيس الروسي بأنه «إنساني»، وهي تصريحات أثارت انتقادات في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

ويواجه بوتين مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عمليات ترحيل أطفال من أوكرانيا.

وفي المقابل، فرضت إدارة ترمب عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، ضمن تحركاتها ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.

خلافات بشأن صواريخ باتريوت وخدمات ستارلينك

ولا تقتصر الخلافات بين كييف وواشنطن على المواقف السياسية، إذ اشتكى زيلينسكي من عدم تسليم وزارة الدفاع الأمريكية صواريخ «باتريوت» التي دفعت أوكرانيا ثمنها، والتي تعتمد عليها في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

كما أشار إلى مشكلات تواجه النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس»، والتي تمثل عنصراً أساسياً في تشغيل الطائرات المسيرة الأوكرانية وعمليات الاتصالات العسكرية.

وتأتي هذه الخلافات بينما تواصل أوكرانيا التأكيد على تمسكها بالدفاع عن استقلالها، وتنفيذ هجمات تستهدف مواقع وأصولاً روسية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة إلى دول أخرى.

خلاف أوروبي بشأن قرض بقيمة 49 مليار دولار

وعلى الجبهة الأوروبية، تواجه كييف تحديات متزايدة بشأن ضمان استمرار الدعم المالي والعسكري، بعدما أخفق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن قرض جديد بقيمة 49 مليار دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية خلال العام المقبل.

وتثير الانتخابات المرتقبة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مخاوف من تنامي نفوذ الأحزاب المتحفظة على تقديم مزيد من الأموال لكييف، بما قد يؤثر في مستوى الدعم الأوروبي المستمر منذ بداية الحرب.

وفي تطور آخر أثار قلقاً في أوروبا وواشنطن، تعرضت سفينة تابعة للبحرية الروسية كانت راسية في أحد الموانئ الليبية لهجوم أوكراني، ما أثار مخاوف من انتقال تداعيات الحرب إلى دول أخرى.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الليبي الطاهر الباعور، أكد خلاله أن كييف لا تعتزم جر ليبيا إلى الحرب، مجدداً دعم أوكرانيا لسيادة ليبيا وجهود إعادة توحيد البلاد.

تصعيد الهجمات الجوية وسقوط قتلى في الجانبين

ميدانياً، تتواصل الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة، إذ أفاد مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED) بأن روسيا نفذت نحو 300 هجوم جوي أسبوعياً على البنية التحتية المدنية الأوكرانية حتى 20 نوفمبر.

وحذر زيلينسكي، الخميس، من اقتراب هجوم روسي واسع النطاق، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اعتراض 110 طائرات مسيرة من أصل 155 أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي، بينها 51 طائرة من طراز «شاهد» تعمل بمحركات نفاثة.

وأوضحت القوات الأوكرانية أن ضربات أصابت 27 موقعاً في أنحاء البلاد، واستهدفت منشآت السكك الحديدية ومرافق الطاقة والشركات المدنية والمباني السكنية في 9 مناطق أوكرانية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كوريتسكي إن الهجمات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6 آخرين.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها اعترضت خلال الليل 318 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بصورة أحادية.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بسماع انفجارات في 8 مناطق بمدينة سانت بطرسبرج، فيما أعلن مسؤولون أن الهجمات الأوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين.