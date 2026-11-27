نفذت القوات المسلحة اليمنية 726 عملية استهداف عسكرية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تحييد 121 من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب 81 آلية ووسيلة قتالية، في تصعيد ميداني واسع ضمن عملية «فجر اليمن».

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية أن العمليات توزعت بين 23 غارة جوية، و642 عملية بمدفعية الميدان، و35 عملية بالطيران المسيّر، و26 استهدافاً بالراجمات، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها في عدد من جبهات القتال.

معارك عنيفة في تعز ومأرب والجوف

وأوضح المتحدث أن القوات المسلحة تواصل عملياتها التعرضية ضد مليشيا الحوثي، بهدف دحر عناصرها وتدمير قدراتها العسكرية، ورصد تحركاتها والتعامل معها في مختلف محاور وجبهات القتال.

وفي محافظة تعز، ضمن نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية الرابعة، تخوض القوات المسلحة، بإسناد من المقاومة الشعبية ودعم جوي مستمر، معارك دفاعية وهجومية عنيفة لصد هجمات المليشيا، مع استهداف مواقعها وتجمعاتها وتعزيزاتها في جبهات الضباب وصبر والجبهتين الشرقية والغربية للمدينة.

وفي شمال وغرب محافظة مأرب وجبهات الجوف، إلى جانب جبهات طور الباحة والمقاطرة، تكبدت المليشيا خسائر ميدانية، خصوصاً في منطقتي معبق والصوالحة، فيما تعاملت القوات مع عناصرها ومواقعها في المقاطرة وحيفان.

وفي جبهة كرش، استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا في جبل تنسم وحوامرة، ضمن عمليات تستهدف إضعاف قدراتها العسكرية وقطع خطوط تحركاتها وتعزيزاتها.

ضربات جوية تستهدف مواقع الحوثيين

وامتدت العمليات العسكرية إلى جبهات مكيراس والضالع وشبوة، حيث استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا وتعزيزاتها، فيما تعاملت القوات المسلحة مع تحركات عناصرها وتجمعاتها ومواقع القناصة ومرابض قذائف الهاون، وأحبطت محاولاتها استحداث متاريس ومواقع قتالية جديدة.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهامها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، حتى تحقيق أهدافها كاملة، مشدداً على التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على حماية المدنيين والأعيان المدنية.