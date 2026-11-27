اقترب زعيم حزب «يشار» ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت من تشكيل حكومة جديدة تنهي حقبة بنيامين نتنياهو، بعد استئناف مفاوضاته مع أحزاب اليسار والتوصل إلى تفاهم مبدئي مع حزب «الديمقراطيين»، بالتزامن مع تحركات لاستقطاب الأحزاب الحريدية واليمينية، وسط تعقيدات تتعلق بالتجنيد العسكري وتوزيع الحقائب الوزارية.



اتفاق مبدئي مع الديمقراطيين



وأعلن آيزنكوت وحزب «الديمقراطيين»، بزعامة يائير جولان، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب، بعد خلافات أدت إلى تعليق المفاوضات، احتجاجاً على انفتاح «يشار» على إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.



وبموجب التفاهمات، يحصل «الديمقراطيون» على أربع حقائب وزارية، بينها الأمن القومي والعمل والاتصالات والثقافة، إلى جانب التزامات بإلغاء التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، وتعزيز استقلال القضاء، ومنح الحزب رئاسة لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست.



الحريديم.. العقبة الأصعب



وركز آيزنكوت جهوده على استقطاب حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام حزب «شاس»، في مسعى لتوسيع قاعدة الائتلاف وتأمين أغلبية برلمانية مستقرة. وتظل قضية التجنيد العسكري أبرز العقبات أمام هذه المفاوضات، إذ يتمسك الحريديم بالإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، بينما تعهد آيزنكوت وحلفاؤه بإنهاء التهرب من الخدمة العسكرية وتوزيع أعبائها بصورة أكثر عدالة. ويدرس آيزنكوت تقليص عدد الوزارات من 31 إلى 24 وزارة أو أقل، عبر دمج وإلغاء بعض الحقائب، في إطار خطة لإعادة هيكلة الحكومة وتقليص النفقات.



ليبرمان والعرب في حسابات الائتلاف



وفي خطوة تعزز فرص تشكيل الحكومة، توصل آيزنكوت إلى اتفاق مع أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، للانضمام إلى الائتلاف، فيما تتواصل الضغوط داخل حزب «شاس» للابتعاد عن نتنياهو.



وعلى الجبهة العربية، أبدى رئيس القائمة العربية الموحدة «رعم» منصور عباس، استعداداً لدعم الحكومة المرتقبة، فيما تعهدت القائمة العربية المشتركة بالعمل على منع عودة نتنياهو وبن جفير إلى السلطة، مشترطة الاستجابة لمطالب تتعلق بمكافحة الجريمة وتحسين الخدمات والاستثمار في البلدات العربية. وتشير هذه التحركات إلى اقتراب تشكل معادلة سياسية جديدة في إسرائيل، لكنها لا تزال رهينة التفاهم مع الحريديم، وحسم الخلافات بشأن التجنيد، وتأمين العدد الكافي من الأصوات داخل الكنيست، لإنهاء حكم نتنياهو وفتح الطريق أمام حكومة بديلة.