في تطور جديد يعكس تصاعد الانقسامات داخل صفوف قواته، أعلن القيادي البارز في جهاز استخبارات الدعم السريع بولاية وسط دارفور حمدان الطاهر، انشقاقه، اليوم (الجمعة)، موجهاً اتهامات مباشرة إلى قائد الدعم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتنفيذ أجندات خارجية تستهدف تقسيم السودان وإضعاف وحدته الوطنية.



وكان الطاهر يشغل منصب قائد مكتب العمل الخاص في استخبارات الدعم السريع وسط دارفور، ويُعد انشقاقه تطوراً لافتاً بالنظر إلى طبيعة موقعه الأمني، إذ يأتي من داخل المؤسسة الاستخباراتية للقوات، التي تمثل إحدى ركائز نفوذها العسكري والأمني في إقليم دارفور.

حميدتي



واتهم القيادي المنشق حميدتي بالابتعاد عن الأهداف المعلنة للقوات، والانخراط في تنفيذ مخططات خارجية من شأنها تفكيك الدولة السودانية وتقويض مؤسساتها، محذراً من أن استمرار المسار الحالي يهدد وحدة البلاد ويعمق الانقسام والصراع.



ويمثل هذا الانشقاق ضربة معنوية جديدة لقوات الدعم خصوصاً أن خروج قيادات من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية يحمل دلالات تتجاوز الانشقاقات الفردية، إذ يكشف عن تصدعات محتملة داخل البنية التنظيمية للقوات، ويثير تساؤلات بشأن قدرتها على الحفاظ على تماسك أجهزتها في ظل استمرار الحرب.



وتأتي خطوة الطاهر في وقت تشهد فيه قوات الدعم السريع موجة انشقاقات متلاحقة طالت قيادات ميدانية وأمنية، وسط تراجع التماسك الداخلي وتصاعد الخلافات بشأن إدارة الحرب ومستقبل القوات.



وسبق انشقاق الطاهر إعلان المقدم الطيب محمد جبارة، مدير إدارة الاستخبارات المضادة في قوات الدعم السريع، انسحابه من القوات في 24 نوفمبر الجاري، معلناً استعداده للانضمام إلى الجيش السوداني، وداعياً عناصر الدعم السريع إلى مغادرة صفوفها والاستفادة من العفو العام الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.



وأعلن اللواء عمار محمد زين ربيح وعدد من القيادات انشقاقهم عن القوات، متهمين إياها بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، ومشيرين إلى وجود تدخلات خارجية في مسار الحرب السودانية.



وتكتسب الانشقاقات المتتالية أهمية خاصة بالنظر إلى امتدادها من القيادات الميدانية إلى الدوائر الأمنية والاستخباراتية، التي تشكل جزءاً أساسياً من منظومة القيادة والسيطرة لدى حميدتي، بما قد ينعكس على تماسك القوات وقدرتها على ضبط عناصرها وتحركاتها.



ويرى مراقبون أن استمرار خروج القيادات من صفوف الدعم السريع يضع حميدتي أمام تحديات متزايدة، خصوصاً مع تزامن الانشقاقات مع الضغوط العسكرية التي تواجهها قواته في عدة مناطق، وتصاعد المطالب بإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان.