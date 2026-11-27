أدان البرلمان العربي بشدة اعتداء جماعة الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان السعودية، والذي أسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين، داعياً إلى موقف دولي حازم لردع الجماعة، في وقت يقود فيه تحركاً برلمانياً إقليمياً ودولياً لتصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.

وأكد البرلمان العربي، في بيان الجمعة، أن الاعتداء يمثل تصعيداً عدائياً وانتهاكاً للقانون الدولي، ويعكس استمرار استهداف المنشآت الحيوية والمدنية، بما يهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وشدد على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يظل رهينة للمليشيات المسلحة، محذراً من أن استمرار الاعتداءات دون ردع دولي فعال يشجع على تكرارها ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل للسعودية في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي ومنشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة الحوثيين على الاعتداءات المتكررة.

وتأتي الإدانة في سياق تحرك أوسع أطلقه البرلمان العربي في نوفمبر الجاري، يتضمن خطة برلمانية إقليمية ودولية تستهدف حشد التأييد لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومحاصرة قدراتهم السياسية والمالية والعسكرية، وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات والانتهاكات المنسوبة إليهم.

وتقوم الخطة على أربعة مسارات، تشمل التحرك الدبلوماسي عبر التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمسار السياسي والأمني لحشد الدعم الإقليمي والدولي للتصنيف، خصوصاً لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

كما يتضمن التحرك مساراً قضائياً لإعداد ملف قانوني موثق بالانتهاكات والاعتداءات المنسوبة للحوثيين، والعمل على إحالة ما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى مكتب المدعي العام، إلى جانب مسار اقتصادي يستهدف تجفيف مصادر التمويل ووقف إمدادات التسليح، وتوسيع العقوبات والتدابير المالية بحق القيادات والكيانات المرتبطة بالجماعة.

وكان البرلمان العربي قد دعا، في أكتوبر الماضي، البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ إجراءات لدعم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومنع إمدادهم بالسلاح وتجفيف مصادر التمويل، وتعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات، في خطوة تعكس انتقال تحركه من الدعوات السياسية إلى خطة تستهدف حشد دعم دولي وإقليمي وإجراءات قانونية ومالية.

وتتزامن هذه التحركات مع إقرار مجلس النواب اليمني في نوفمبر قانوناً يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، قبل صدوره رسمياً في 18 نوفمبر، في تطور على المسار اليمني الداخلي يختلف عن التحرك الذي يقوده البرلمان العربي لحشد اعتراف وتصنيف دولي أوسع.