وضعت عريضة برلمانية حظيت بتوقيعات نحو 286 ألف كندي السفير الأمريكي لدى أوتاوا بيت هوكسترا تحت ضغط سياسي وشعبي، بعدما طالبت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بطرده من البلاد على خلفية تصريحات ومواقف اعتبرها مقدمو العريضة مسيئة للعلاقات الثنائية.

ووافق مجلس العموم الكندي على النظر في العريضة التي جمعت 285 ألفاً و993 توقيعاً، لتصبح واحدة من أبرز التحركات الشعبية ضد مسؤول دبلوماسي أمريكي في كندا، وسط تصاعد التوترات السياسية بين البلدين على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مستقبل كندا وعلاقاتها بواشنطن.

وأطلقت النائبة إليزابيث ماي العريضة، التي استمر جمع التوقيعات عليها من 21 يوليو وحتى 18 نوفمبر، مطالبة الحكومة الكندية باتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بتجاوزات السفير الأمريكي وتدخله في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد، فضلاً عن تصريحات اعتبرتها تقوض العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

ويتهم الموقعون هوكسترا بتطبيع تهديدات ترمب المتكررة بشأن ضم كندا وتحويلها إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، إلى جانب التدخل في النقاش السياسي الكندي وعدم احترام الأعراف الدبلوماسية التي تحكم عمل السفراء، مطالبين الحكومة بإعلان رفضها لهذه المواقف عبر إجراء دبلوماسي مباشر.

ويأتي التحرك في ظل توتر متزايد في العلاقات الكندية الأمريكية، بعدما أثار ترمب مراراً جدلاً بتصريحاته عن إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تهديداته التجارية وفرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الكندية، ما دفع أوتاوا إلى التأكيد على سيادتها واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي.

ويعد هوكسترا، الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى كندا في عام 2025، شخصية سياسية محافظة وعضواً سابقاً في مجلس النواب الأمريكي، وسبق أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى هولندا خلال إدارة ترمب الأولى، كما يرتبط سياسياً بالحزب الجمهوري وتوجهاته.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في كندا اطلاعها على العريضة، لكنها امتنعت عن التعليق على مضمونها، فيما لا يعني قبول البرلمان النظر في المطالبة تبنيها أو التزام الحكومة بتنفيذها، إذ تظل العريضة في إطار المسار البرلماني المخصص لمناقشة مطالب المواطنين والرد عليها.

ويضع هذا التحرك حكومة كارني أمام اختبار سياسي ودبلوماسي، بين التعامل مع موجة اعتراض شعبية واسعة على أداء السفير الأمريكي، والحفاظ على قنوات التواصل مع واشنطن في ظل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، خصوصاً أن الولايات المتحدة وكندا ترتبطان بشراكة تجارية واسعة وتعاون وثيق في الدفاع وأمن الحدود.