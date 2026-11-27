تتسع رقعة المواجهات العسكرية في اليمن، مع اشتعال جبهات القتال بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية على مواقع الجماعة ومنصات إطلاق الصواريخ، وسط تصاعد الخسائر البشرية والمادية في صفوفها، واستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي والمنشآت الحيوية.



وشهدت محافظة تعز مواجهات عنيفة على عدة محاور، ترافقت مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مناطق الجرن بجبل حبشي والضباب ونجد قسيم وشارع الخمسين ومنطقة غراب.



وفي مديرية الشمايتين جنوبي المحافظة، دمرت غارة جوية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في عزلة الصنعة، فيما استهدفت ثلاث غارات أخرى مواقع للمليشيات في نقيل الإبل شرقي مدينة تعز. كما اندلعت اشتباكات في مناطق كحلان والرهن والنجادة بمديرية صبر الموادم، بالتزامن مع قصف مدفعي حوثي طال قرى سكنية.



وفي صنعاء، استهدفت غارة جوية مواقع للمليشيات في مديرية بني حشيش، ضمن سلسلة عمليات جوية طالت مواقع عسكرية وتعزيزات حوثية في عدة محافظات.



وفي محافظة الجوف، برزت عمليات وحدة الطيران المسيّر التابعة للفرقة الثالثة بقوات الطوارئ، التي استهدفت وسائل وعناصر حوثية في الجبهات الشرقية للمحافظة، في تطور يعكس اتساع الاعتماد على الطائرات المسيّرة في استهداف التحركات العسكرية ومراكز الإمداد التابعة للمليشيات.



وكانت القوات الحكومية أعلنت تنفيذ 767 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة 117 من عناصر الحوثيين، وتدمير أو إعطاب 87 آلية ومدرعة، في حصيلة تعكس كثافة العمليات واتساع نطاق المواجهات.



وعلى الصعيد الإنساني، أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز إصابة تسعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال وامرأة حامل في شهرها الثامن، جراء القصف والقنص الحوثيين للأحياء السكنية والقرى في تعز وصبر الموادم والمسراخ.



سياسياً، تتزامن التطورات العسكرية مع تحركات يمنية وإقليمية لتشديد الضغوط على المليشيات الحوثية. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن (الثلاثاء) الماضي، ثقة القيادة اليمنية بقدرة القوات المسلحة على استعادة المبادرة وإنهاء التهديد الحوثي، داعياً إلى تعزيز التعاون الأوروبي لحماية الملاحة الدولية ومنع تهريب الأسلحة وتمويل المليشيا.