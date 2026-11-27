شهدت النيجر هجومًا مسلحًا استهدف أحد مواقع الحرس الوطني في غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 13 من أفراد القوات الأمنية وإصابة 20 آخرين، في تصعيد جديد للعنف الذي تشهده منطقة الساحل الإفريقي، وسط استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء (الخميس)، أن مجموعة من المسلحين شنت هجومًا على موقع تابع للحرس الوطني في منطقة سانام، بإقليم تيلابيري غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 من أفراد الحرس الوطني وإصابة 20 آخرين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابات أو حجم الخسائر المادية التي لحقت بالموقع العسكري.

وأكد البيان أن القوات تمكنت خلال المواجهات من القضاء على عدد من المهاجمين، إلى جانب تدمير معداتهم، دون تحديد عدد القتلى في صفوف المجموعة المسلحة أو الكشف عن هوياتها.

منطقة الساحل الإفريقي تحت تهديد الجماعات المسلحة

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات الأمنية وتصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتشهد منذ سنوات مواجهات متكررة بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش.

وتواجه دول المنطقة تحديات أمنية متزايدة نتيجة نشاط الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات على المواقع العسكرية والأمنية، وتستهدف القوات الحكومية، في وقت تواصل فيه الجيوش عملياتها لملاحقة المسلحين والحد من انتشارهم.

ويعكس الهجوم الأخير استمرار الضغوط الأمنية التي تواجهها النيجر، خاصة في المناطق الغربية القريبة من بؤر التوتر الإقليمية، حيث تتكرر الاعتداءات المسلحة على المواقع الأمنية والعسكرية.