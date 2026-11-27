اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعدم تنفيذ اتفاق الإطار بشأن جنوب لبنان، وأشار عون خلال استقبال وفد منطقة إيل دو فرانس برئاسة فاليري بيكريس، (الجمعة)، إلى أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة أي سياسة ستتبع.



وأعلن عون ترحيب لبنان بأيّ مساعدة فرنسية وأكد أن استقرار البلاد ينعكس إيجاباً على الاستقرار في فرنسا وأوروبا، وفق ما أورد بيان للرئاسة اللبنانية على موقع «إكس».



وأكد عون على أهداف البلاد التي تعمل على تحقيقها وهي انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.



من جانبها، أكدت السيدة فاليري بيكريس تضامنها مع لبنان، وعزمها تقديم منح مدرسيةً لتلامذة موزعين على مدارس في الجنوب، وعقد توأمة مع قرى جنوبية.



في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي اليوم عملياته العدائية في الجنوب، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام قصفاً مدفعياً يستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.



كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة القنطرة. وأفادت في وقت سابق بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة القنطرة.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون وأطراف بلدة كفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة والغندورية.