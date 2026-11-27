جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على دعم إدارته لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لوقف تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية فرض سلطة الحكومة وتعزيز سيادة المؤسسات الرسمية على الملفات الأمنية والاقتصادية.



وقال ترمب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اليوم (الجمعة): «ندعم جهود رئيس الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة، في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط، وإنهاء الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها»، في موقف يعكس مساندة واشنطن للتحركات التي تقودها الحكومة العراقية لمواجهة شبكات تهريب النفط والحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.



وأضاف "كما ندعم جهود رئيس الوزراء علي الزايدي لبناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه".



واتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة أخيرا للسيطرة على حقول النفط في البلاد، ووقف عمليات التهريب، وأقالت مسؤولين بتهم فساد وأحالتهم للمحاكمة، كما دخلت القوات الحكومية منطقة جرف الصخر معقل كتائب حزب الله العراقية، لوقف عمليات تهريب النفط بالمنطقة والسيطرة على المصافي الموجودة بداخلها. وبدأت الحكومة خطة لحصر السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.



وأمر الزيدي، الثلاثاء، السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، وطالب كذلك بفرض السيطرة على حقول النفط التي تديرها قوات أمن كردية.



ويأتي الموقف الأمريكي بالتزامن مع إجراءات حكومية عراقية متصاعدة لملاحقة عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وإغلاق المعابر غير الرسمية، وإحكام السيطرة الاتحادية على الحقول النفطية والمنافذ الحدودية، بما يضمن مرور الصادرات عبر القنوات الرسمية وإيداع عائداتها في خزينة الدولة.



وكان الزيدي وجّه باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين على خلفية ملفات تهريب النفط، فيما بدأت قوات حرس الحدود تنفيذ قرارات إغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار. وأعلنت الحكومة العراقية أن تصدير النفط خارج القنوات المعتمدة من شركة تسويق النفط العراقية «سومو» يمثل تهريباً يحرم الخزينة العامة من الإيرادات المستحقة.



وفي ملف السلاح، يمثل حصره بيد الدولة أحد أبرز التحديات أمام حكومة الزيدي، في ظل وجود فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً، بعضها مرتبط بإيران. وتسعى الحكومة إلى إنهاء مظاهر السلاح خارج المؤسسات الأمنية، وفتح المجال أمام دمج الراغبين في الانخراط بالعمل السياسي والمدني، مع التأكيد أن القرار الأمني يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.



وتزامنت هذه التحركات مع إجراءات ضد كتائب حزب الله، العراقي على خلفية الضلوع في شبكات لتهريب النفط، في خطوة تعكس اتساع المواجهة الحكومية مع الجهات المتهمة باستغلال النفوذ المسلح لتحقيق مكاسب اقتصادية.