منعت سلطات كوستاريكا مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من دخول البلاد، مستندة إلى ما وصفته بـ«تحذير دولي» بشأن صلات مزعومة بأعمال إرهابية، في خطوة أثارت اعتراضات حقوقية وجامعية.

وأعلنت إدارة الهجرة في كوستاريكا رفض دخول ألبانيزي فور وصولها إلى مطار خوان سانتاماريا الدولي في العاصمة سان خوسيه، (الخميس)، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار إجراءات حماية الأمن القومي، دون الكشف عن الجهة التي أصدرت التحذير أو تقديم تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إليها.

وقال مدير عام الهجرة أومير باديلا إن ألبانيزي مدرجة ضمن تنبيه دولي يتعلق بـ«صلات بأعمال إرهابية»، معتبراً أنها تمثل تهديداً للأمن القومي، فيما أوضحت السلطات أن قرار منع الدخول اتُخذ وفقاً لقوانين الهجرة المحلية.

وكانت ألبانيزي قد وصلت إلى كوستاريكا بدعوة من جامعة كوستاريكا، أكبر الجامعات الحكومية في البلاد، لتسلم الدكتوراه الفخرية في القانون خلال مراسم مقررة (الجمعة)، تقديراً لمسيرتها الأكاديمية والحقوقية وعملها في مجال حقوق الإنسان.

وأثار القرار اعتراضاً من إدارة الجامعة، التي طالبت الحكومة ووزارة الخارجية بتقديم تفسير رسمي للأسس القانونية التي استندت إليها في منع ضيفتها من دخول البلاد، داعية إلى ضمان معاملتها بما يتناسب مع طبيعة مهمتها كخبيرة أممية، واحترام الإجراءات القانونية وحقوقها.

واعتبرت رئاسة الجامعة أن منع مقررة أممية من دخول البلاد لتسلم تكريم أكاديمي يمثل واقعة بالغة الخطورة تستوجب توضيحاً علنياً، مؤكدة تمسكها بحرية الفكر والحوار والدفاع عن حقوق الإنسان.

من جانبها، وصفت ألبانيزي القرار بأنه «عار»، وقالت في منشور عبر منصة إكس إن «وجه الإمبراطورية يظهر في اليوم الذي تلمس فيه عصبها أو تتجاوز حدودها»، في إشارة اعتُبرت مرتبطة بالضغوط التي تواجهها بسبب مواقفها من الحرب في غزة وانتقاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتأتي الواقعة في ظل خلافات سياسية سابقة بين ألبانيزي والحكومة الكوستاريكية، بعدما دعت في ديسمبر الماضي إلى تعليق المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين كوستاريكا وإسرائيل، وهو موقف اعتبرته السلطات آنذاك تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتواجه المقررة الأممية أيضاً عقوبات أمريكية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلفية انتقاداتها للسياسة الأمريكية تجاه غزة ومواقفها من الإجراءات الإسرائيلية، ما أضاف بعداً دولياً إلى الجدل بشأن منعها من دخول كوستاريكا، وإن لم تعلن السلطات رسمياً أن العقوبات الأمريكية هي أساس قرارها.

وفي تطور لاحق، تدخلت المحكمة الدستورية في كوستاريكا عبر إجراء احترازي لتعليق أي عملية ترحيل لألبانيزي إلى حين تلقي توضيحات من الحكومة خلال 24 ساعة بشأن قرار منعها، عقب تقديم طعن قضائي، ما فتح مساراً قانونياً موازياً للأزمة التي بدأت عند بوابة المطار.