تواجه إيران أزمة اقتصادية متصاعدة مع تشديد الضغوط الأمريكية والحصار البحري، وسط إجراءات تقشفية حكومية شملت تقليص دعم الخبز والوقود، واستبعاد ملايين المواطنين من برامج المساعدات، إلى جانب تقنين الكهرباء، في تدابير أثارت انتقادات داخلية وسخطاً شعبياً متزايداً، وفقاً لصحيفتي «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال».



وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه البلاد لشتاء صعب، بعدما حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من استمرار انقطاعات الكهرباء، التي قد تصل إلى ساعتين يومياً، مع احتمال زيادتها خلال الأشهر الباردة، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال الحرب.



وشملت التدابير الحكومية فرض قيود جديدة على كميات الخبز المدعوم في ثلاث محافظات على الأقل، واستبعاد ملايين الأشخاص من برنامج القسائم الغذائية، فضلاً عن إلغاء خطط لزيادة بعض الأجور وتقليص الدعم المخصص للوقود.



تآكل القدرة الشرائية



وتتفاقم معاناة الإيرانيين بفعل التضخم وتراجع العملة المحلية، التي هبطت إلى نحو 2.9 مليون ريال مقابل الدولار، مقارنة بنحو 32 ألف ريال عند توقيع الاتفاق النووي عام 2015. ونقلت «واشنطن بوست» عن مواطنين إيرانيين تأكيدهم أن تراجع الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة جعلا تدبير الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، خصوصاً مع فقدان عدد من الأسر مصادر دخلها خلال الحرب. ووفقاً للخبير الاقتصادي الإيراني هادي كهالزاده، فإن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار قد تدفع الاقتصاد الإيراني إلى الانكماش بنسبة تتراوح بين 4 و6% خلال العام الحالي، محذراً من تداعيات طويلة الأمد على سوق العمل والقدرة الإنتاجية. وأشار إلى أن الحصار الأمريكي حرم طهران من إيرادات نفطية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار شهرياً، لكنه استبعد أن يؤدي الحصار وحده إلى انهيار الاقتصاد، بالنظر إلى استمرار الإيرادات الضريبية والتجارة البرية مع الدول المجاورة.



انتقادات داخلية ومخاوف من الاحتجاجات



ولم تقتصر الانتقادات على الشارع، إذ تصاعدت الاعتراضات داخل المؤسسات الإيرانية، حيث حذر نواب ومسؤولون من تداعيات تراجع الأجور ونقص الوقود والتدفئة، مطالبين بعدم تحميل العمال والمنشآت الصناعية كلفة أزمة الطاقة. ونقل موقع «نور نيوز» عن النائب الإصلاحي أحمد بيجدلي قوله: إن العمال لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء المعيشة، فيما اتهمت ناشطة إيرانية الحكومة بكشف حجم الظلم الهيكلي وتآكل الثقة العامة. ويأتي تصاعد السخط في أعقاب احتجاجات ديسمبر ويناير الماضيين، التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتهت بحملة قمع دامية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، بحسب «واشنطن بوست».



ورغم الخوف من تكرار المواجهات مع السلطات، نقلت الصحيفة عن مواطنين إيرانيين تأكيدهم أن مستوى الاستياء الشعبي بات أكبر مما كان عليه خلال الاحتجاجات السابقة، محذرين من أن استمرار تدهور الظروف المعيشية قد يدفع الإيرانيين إلى الخروج مجدداً إلى الشوارع.