أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوماً إرهابياً في جمهورية دونيتسك الشعبية ضد عسكري روسي رفيع المستوى، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية خططت لاغتياله باستخدام ثلاث مسيرات هجومية.



وأعلن مركز العلاقات العامة للأمن الفيدرالي، اليوم (الجمعة)، أن جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أحبط الأنشطة غير القانونية لمواطنة روسية، من مواليد 1997، متورطة في التحضير لعمل إرهابي ضد عسكري روسي رفيع المستوى، وتمكن من اعتقال المواطنة التي كانت تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية.



ووفقاً للبيان، فإنه بناءً على تعليمات تلقتها من مُشغّليها، قامت المعتقلة بمراقبة مسؤول في إحدى الهيئات الأمنية، ونقلت معلومات حول تحركاته والسيارات التي يستخدمها إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق "واتساب".



وأضاف البيان أنه في محاولة للقضاء على هذا المسؤول، تم إرسال ثلاث طائرات مسيّرة هجومية من طراز "بابا ياغا"، كانت مجهزة بعبوات ناسفة تحتوي على مواد حارقة وشديدة الانفجار. وقد تمكّنت منظومات الحرب الإلكترونية من تعطيل هذه الطائرات، قبل أن يقوم خبراء المتفجرات في جهاز الأمن الفيدرالي بتحييدها.



وكشفت تفاصيل إضافية نشرتها وسائل إعلام روسية، اليوم، أن القضية لا تقتصر على إحباط هجوم بالمسيرات، بل تتضمن اتهامات بتجنيد مواطنة روسية لمراقبة تحركات مسؤول أمني وجمع معلومات عن انتشار القوات الروسية في منطقتي فولنوفاخا وماريوبول، قبل تنفيذ محاولة اغتيال باستخدام ثلاث مسيرات هجومية.



وأفادت بأن المشتبه بها مواطنة روسية كانت تقيم في مدينة فولنوفاخا، وانتقلت إلى دونيتسك لمراقبة تحركات المستهدف، وفق رواية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وذكرت السلطات الروسية أنها رصدت المسؤول الأمني قرب مقر إقامته، وجمعت بيانات عن تحركاته والسيارات التي يستخدمها، وأرسلتها إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق «واتساب». واتهمت موسكو المواطنة بنقل معلومات عن مواقع انتشار وحدات الجيش الروسي في منطقتي فولنوفاخا وماريوبول. وأعلنت السلطات الروسية فتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى، وفق المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، وصدور قرار قضائي بإيداع المشتبه بها السجن الاحتياطي.