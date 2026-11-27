صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً، اليوم الجمعة، على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها مع السعودية وباكستان، بالتزامن مع اجتماعات مرتقبة للدول الثلاث في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي الجمعة والسبت، لبحث سبل تفعيل الاتفاقية.



وأفادت الجريدة الرسمية التركية بأن أردوغان وافق على الاتفاقية، لتكتمل بذلك إجراءات التصديق عليها في تركيا، بعدما أقرها البرلمان في الخامس من نوفمبر الجاري. ووقعت الدول الثلاث الاتفاقية في مكة المكرمة في السابع من أغسطس الماضي،



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين باكستانيين أن وزيري الخارجية السعودي والتركي سيشاركان في اجتماعات إسلام آباد التي تستمر يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية اجتماعها الثالث، بعد اجتماعين سابقين في إسطنبول والرياض.



وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أمس الخميس، إن الاجتماع سيبحث تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.



وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان، قكد في وقت سابق أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف أي دولة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتيح للدول الثلاث مراجعة التقدم المحرز وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها.



وفي 31 أغسطس الماضي عقدت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية أول اجتماع لها في اسطنبول.



واتفقت الدول الثلاث خلال الاجتماع على إنشاء أمانة عامة للاتفاقية مقرها السعودية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.



وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، أدانوا خلاله الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية، وأكدوا حق المملكة في الدفاع عن أمنها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.



وشدد الوزراء حينها على ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية.