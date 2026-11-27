أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الموساد رومان غوفمان أيد خلال المداولات الأمنية الأخيرة، شن هجوم إسرائيلي مستقل على إيران حتى دون مشاركة أمريكية، مبرراً ذلك باستمرار إيران في تطوير أسلحة كيميائية سراً. فيما يفضل رئيس الأركان إيال زامير التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ أي هجوم جديد ضد إيران.



وقبل ثلاثة أسابيع، زار غوفمان واشنطن وعرض معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بتطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني. وسعى خلال الزيارة إلى الدفع باتجاه إمكانية شن هجوم مشترك، لكن الأمريكيين لم يتخذوا حتى الآن قراراً بشن هجوم على إيران.



وأكدت مصادر أمنية أن المعلومات الاستخباراتية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد متطابقة، وأن زامير يؤيد أيضاً شن هجوم، لكنه يرى أنه لا يوجد حتى الآن تهديد وشيك، إلا أنه وفق تقديره، يؤيد انتظار قرار الرئيس دونالد ترمب والعمل بصورة مشتركة مع الأمريكيين، الذين يمكن أن يشكلوا عامل مضاعفة كبيراً للقوة. وتشير الصحيفة إلى أن مصالح إسرائيل وواشنطن ليست بالضرورة متطابقة، فقد يطلب ترمب وقف المعركة بعد تحقيق إنجاز محدود، أو يسعى للتوصل إلى اتفاق، بينما ترغب إسرائيل في مواصلة القتال حتى إلحاق ضرر أعمق بالقدرات الإيرانية.



وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لا تحتاج بالضرورة إلى الولايات المتحدة لكي تهاجم إيران، لكنها تحتاج إليها لزيادة فرص تحقيق الهجوم نتيجة إستراتيجية، وليس مجرد إنجاز عملياتي.

وكان الرئيس ترمب أكد، أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إدارته تواصل منح طهران فرصاً للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح.



وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مقتضب في منتجعه بمارالاغو في ولاية فلوريدا إثر إجرائه اتصالات بمناسبة «عيد الشكر» مع جنود أمريكيين منتشرين في المنطقة، إن «النصر في إيران» بات في متناول اليد ويمكن تحقيقه في أي وقت يختاره، مضيفاً أن واشنطن تحاول منح طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أعرب عن شكوكه حيال استعدادها لاغتنام هذه الفرصة.