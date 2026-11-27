تتجه العواصم الأوروبية نحو إعادة فتح قنوات الحوار المباشر مع روسيا، في محاولة لاستعادة دورها في رسم مستقبل أوكرانيا وترتيبات الأمن الأوروبي، وسط مخاوف من أن تنفرد واشنطن بالتفاوض مع موسكو بشأن مستقبل الحرب والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، بأن التحرك الأوروبي يأتي في ظل دعوة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القادة الأوروبيين الداعمين لأوكرانيا لزيارة موسكو، ومناقشة رؤيتهم لمنظومة الأمن في القارة بعد انتهاء الحرب، خلال القمة التي جمعته بالرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ في مدينة شنزن الصينية في 19 نوفمبر الجاري.

حوار مباشر لتجنب التهميش

وتغيرت المواقف الأوروبية تجاه الحوار مع موسكو، بعدما كانت دعوة بوتين ستُقابل بالرفض باعتبارها استفزازاً سياسياً. لكن مخاوف استبعاد أوروبا من المفاوضات الأمريكية الروسية دفعت عدداً من القادة إلى المطالبة باستئناف التواصل المباشر. وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن رفض دعوة الحوار مع موسكو سيبعث برسالة غير مناسبة، فيما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن أوروبا مستعدة للتفاوض مع روسيا. فيما دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى مناقشة مستقبل العلاقات الروسية مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن القضايا الأمنية الأوروبية لا يمكن حسمها بمعزل عن الأوروبيين. وحذرت «لوموند» من أن زيارة القادة الأوروبيين إلى موسكو قد تمنح بوتين انتصاراً رمزياً، عبر إظهاره طرفاً نجح في إعادة الأوروبيين إلى طاولة الحوار بشروطه.

انقسام أوروبي بشأن التمثيل

وتواجه أوروبا تحدياً آخر يتعلق بتوحيد موقفها واختيار ممثل يتحدث باسمها في المفاوضات، في ظل تباين المواقف بين العواصم الأوروبية. وخلال اجتماع في برلين في 19 نوفمبر، اتفقت دول أوروبية على إشراك مستشارين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب ممثلين عن إيطاليا وبولندا والمؤسسات الأوروبية وحلف الناتو، في مسعى لإظهار موقف جماعي أمام موسكو وواشنطن. وتتصدر الضمانات الأمنية لأوكرانيا الخلافات المتعلقة بتسوية الحرب، بعدما طرح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تصوراً يقوم على توفير ضمانات لكييف تستند إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، الخاصة بالدفاع المشترك.

انضمام أوكرانيا للناتو

لكن موسكو رفضت المقترح، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات مكتوبة وملزمة، لا تقتصر على التعهدات السياسية. وفي المقابل، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وسط انتقادات أوروبية لعدم قبول عضويتها خلال قمة بوخارست عام 2008. وتعكس التحركات الأوروبية محاولة الجمع بين استئناف الحوار مع موسكو والحفاظ على وحدة الموقف الغربي، مع التأكيد أن مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي لا يمكن تقريرهما في مفاوضات ثنائية تتجاوز العواصم الأوروبية.