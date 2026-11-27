تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم (الجمعة)، الاجتماع الثالث للجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية لـ«تحالف مكة»، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، وسط مساعٍ لاستكمال البناء المؤسسي للتحالف، ووضع الآليات التنفيذية لاتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث.



جهود تعزيز التنسيق الدفاعي



ويأتي الاجتماع بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية وعسكريين رفيعي المستوى في الدول الثلاث، وتتصدر الاعتداءات الحوثية على السعودية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، الملفات المطروحة على جدول أعماله، وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ويضم الوفد السعودي وزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول فياض الرويلي. وسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين في الدول الثلاث، (الخميس)، جرى خلاله مراجعة مشاريع القرارات والوثائق المقرر بحثها خلال اجتماعات اللجنة في إسلام آباد، المقررة، (الجمعة).



من الالتزامات إلى التنفيذ



وأفادت صحف باكستانية بأن الاجتماع سيركز على ترجمة الالتزامات الدفاعية المنصوص عليها في الاتفاقية إلى إجراءات عملية، من خلال بحث آليات التنفيذ وإجراءات التشغيل المعيارية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات السياسية والدفاعية والعسكرية للدول الأعضاء.



وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن الاعتداءات الحوثية على السعودية ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماع، مشيراً إلى أن أي تهديد للمملكة يمثل تهديداً لباكستان وتركيا بموجب الاتفاقية. وأشار آصف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن التحالف لا يزال في مراحله الأولى، وأن استكمال ترتيباته يتطلب عقد اجتماعات متقاربة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.



تنسيق المواقف السياسية



ويأتي اجتماع إسلام آباد بعد الاجتماع الأول للجنة في إسطنبول، في نهاية أغسطس الماضي، والاجتماع الطارئ الذي استضافته الرياض في أكتوبر، والذي شهد تعيين أول أمين عام للتحالف. وينعقد عقب التحرك الدبلوماسي المشترك لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجاه إيران، والذي تمثل في زيارة وفد برئاسة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى طهران، في إطار جهود خفض التصعيد ودعم الوساطة القطرية والباكستانية بين واشنطن وطهران. ويعكس تتابع اجتماعات اللجنة واتساع نطاق الملفات التي تتناولها مساراً يجمع بين تطوير آليات الدفاع الجماعي وتنسيق المواقف السياسية تجاه الأزمات الإقليمية، بالتوازي مع استكمال الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للتحالف.