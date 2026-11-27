أعلنت أستراليا، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات على شخصين بموجب تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، على خلفية تورطهما في هجمات معادية للسامية على الأراضي الأسترالية، قالت إنها نُفذت لحساب الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، أن الشخصين، وهما زهير حسيب وكاظم حمد، استخدما، وفقاً للتقييمات الاستخباراتية، شبكة معقدة من الوسطاء لتدبير هجمات حرق متعمد استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا عام 2024، وطالت مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني وكنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن.

وأشارت الوزارة إلى أن أنشطة الشخصين وردت في التقييم السنوي للتهديدات الصادر عن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية في يونيو الماضي، إلا أن الكشف عن اسميهما علناً يأتي للمرة الأولى.

إجراءات ضد إيران

وأكدت الخارجية الأسترالية أن العقوبات الجديدة تأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها كانبيرا لمحاسبة طهران على تلك الهجمات، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني جهة راعية للإرهاب، وطرد السفير الإيراني و3 دبلوماسيين آخرين، وتعليق أعمال السفارة الأسترالية في طهران.

وأضافت أن عقوبات مكافحة تمويل الإرهاب تهدف إلى تقييد وصول الجهات الإرهابية إلى الأموال، وتقويض قدرتها على التجنيد والتخطيط وتنفيذ الهجمات.

السجن 10 سنوات

وأوضحت الوزارة أن استخدام أصول الشخصين المشمولين بالعقوبات أو التعامل معها أو إتاحة أصول لهما بات يشكل جريمة جنائية، مشيرة إلى أن العقوبات المترتبة على انتهاك قوانين العقوبات الأسترالية تصل إلى السجن 10 سنوات، أو فرض غرامات مالية كبيرة، أو كليهما.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب والتدخلات الأجنبية والتصدي لكل من يسعى إلى الإضرار بالأستراليين وإثارة الانقسامات داخل المجتمع.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ارتفع إجمالي الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأسترالية لمكافحة تمويل الإرهاب إلى 102 شخص وكيان، إلى جانب 30 منظمة إرهابية وجهة واحدة مصنفة راعية للإرهاب.