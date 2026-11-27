حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الخميس)، من استعداد القوات الروسية لشن هجوم جديد واسع النطاق على بلاده خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن موسكو تستكمل استعداداتها لاستهداف البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والمرافق الحيوية في أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي مواطنيه إلى عدم تجاهل الإنذارات المتعلقة بالهجمات الصاروخية خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن بلاده ستواصل إصلاح المنشآت المتضررة والرد على الضربات الروسية.

ويعد هذا التحذير الثاني الذي يطلقه الرئيس الأوكراني خلال الأسبوع الجاري، في ظل الهجمات الروسية المتواصلة على العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى منذ سبتمبر الماضي.

استهداف منشآت الطاقة

وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل استهداف محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة، وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان جراء انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الوضع في مدينتي دنيبرو وبافلوغراد ومحيطهما بالغ الصعوبة، مؤكداً حشد فرق الصيانة لمواصلة أعمال إصلاح المنشآت المتضررة وإعادة التيار الكهربائي.

مطالب بتعزيز الدفاعات الجوية

وكشف الرئيس الأوكراني عن استمرار الاتصالات مع شركاء بلاده للحصول على إمدادات إضافية من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، خصوصاً لمنظومتي «باتريوت» و«ناسامس»، استعداداً للتصدي للهجمات المحتملة.

7 مصابين في كييف

من جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة سبعة أشخاص جراء قصف روسي بالصواريخ الباليستية استهدف العاصمة الأوكرانية خلال الليل، وألحق أضراراً بمركز تجاري ومبنيين آخرين، فيما أعلنت موسكو أن ضرباتها استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة.

هجمات أوكرانية داخل روسيا

في المقابل، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مصفاة نفط في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف خزانات نفط تابعة لشركة «ترانسنفت» في منطقة باشكورتوستان، وقاعدة جوية عسكرية في منطقة فولغوغراد.