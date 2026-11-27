أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة باتت على أعتاب تحقيق النصر في حربها ضد إيران، مؤكداً أن توقيت إنهاء العمليات العسكرية مرهون بقراره، فيما أعرب عن شكوكه بشأن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

النصر في متناول اليد

وقال ترمب، خلال كلمة وجهها إلى القوات الأمريكية بمناسبة عيد الشكر، إن النصر على إيران بات في متناول اليد، مشيراً إلى أن بإمكانه تحديد موعد إنهاء الحرب.

وأضاف أن إدارته تواصل منح إيران فرصاً للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنقاذ الكثير من الأرواح، إلا أنه أبدى شكوكه في استعداد طهران لاغتنام تلك الفرص.

تمويل الحرب

وتأتي تصريحات ترمب بعد يومين من كشفه، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن التمويل اللازم لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران متاح حتى نهاية يناير القادم.

قيود محتملة من الكونغرس

وتتزامن تصريحات الرئيس الأمريكي مع اقتراب انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي في يناير القادم، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي، وسط احتمالات بفرض قيود على تمويل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران واستمرارها.