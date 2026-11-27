بدأت في العاصمة الألمانية برلين، (الخميس)، محاكمة سيدة أعمال تحمل الجنسيتين الألمانية والأوكرانية، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية، بعد نحو 10 أشهر من توقيفها في قضية أثارت أزمة دبلوماسية بين برلين وموسكو.

وتواجه المتهمة، البالغة من العمر 57 عاماً، اتهامات باستغلال علاقاتها مع مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع الألمانية لجمع معلومات عن المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، ومواقع اختبار الطائرات المسيّرة، ومنشآت الصناعات الدفاعية.

وبحسب الادعاء العام الألماني، ارتبطت المتهمة منذ خريف عام 2023 بضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية ببرلين، وساعدته في حضور فعاليات سياسية رفيعة المستوى، وإقامة علاقات بهدف بناء شبكة استخباراتية.

وكانت المتهمة تدير وكالة للتسويق، وترأس منظمة تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي، خصوصاً بين ألمانيا وروسيا وأوكرانيا، ما أتاح لها إقامة علاقات واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية الألمانية.

وأثار توقيفها في يناير الماضي أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ استدعت الخارجية الألمانية السفير الروسي، وطردت نائب الملحق العسكري بالسفارة الروسية، فيما وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الواقعة بأنها عمل عدائي وغير مقبول.

من جانبه، نفى السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف الاتهامات، مؤكداً عدم وجود أي علاقة بين السفارة والمتهمة.

وتأخر بدء جلسات المحاكمة بسبب تعرض المتهمة لوعكة صحية استدعت تدخل الطواقم الطبية، قبل استئناف الإجراءات القضائية، فيما يتوقع أن تستمر المحاكمة حتى مايو 2027.