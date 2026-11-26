كشف متحدث وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، ملامح التحركات المصرية، ومستقبل المفاوضات مع إيران، ومواقف القاهرة من أزمات المنطقة، ورؤيتها لأمن الممرات البحرية، ومستجدات القضية الفلسطينية.

وقال في حوار خاص مع «عكاظ»: هناك تعاون وتنسيق مستمر بين القاهرة والرياض في مختلف الملفات، كما أن أمن السعودية ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مستعرضاً التنسيق بين السعودية ومصر فيما يخص القضايا الإقليمية والعالمية.. وإلى الحوار:

• كيف تقيّمون طبيعة العلاقة بين السعودية ومصرخصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنطقة؟

•• العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأخوية، وتتميّز بالقوة والعمق، وتحظى بأهمية كبيرة لدى البلدين، وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين القاهرة والرياض في مختلف الملفات، كما أن أمن السعودية ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومصر تنطلق في تعاملها مع التطورات الإقليمية من قناعة راسخة بأن استقرار أشقائها في الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرارها، ولذلك فإن الوقوف إلى جانب الدول الخليجية في مواجهة التهديدات والاعتداءات أمر محسوم في السياسة المصرية. كما أن التنسيق بين البلدين لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يمتد إلى الملفات القنصلية والاقتصادية، والتعاون في حماية المواطنين المصريين وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن التواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين.

• كيف توازن مصر بين علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى والحفاظ على استقلال قرارها الوطني؟

•• تتبنى مصر سياسة خارجية قائمة على الانفتاح على جميع القوى الدولية، والحفاظ على علاقات متوازنة تتيح إدارة الخلافات بالحوار والتشاور، وتحويل نقاط التباين إلى مساحات مشتركة، كما حدث في علاقاتها مع تركيا. ولا ترى القاهرة تعارضاً بين شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين ومجموعة بريكس. كما تحرص على تنويع مصادر السلاح والغذاء والطاقة والأسواق التجارية، تجنباً للاعتماد على طرف واحد في الملفات المرتبطة بأمنها القومي واقتصادها. وتمثل هذه السياسة ركيزة أساسية لتعزيز المصالح الوطنية وتوسيع الشراكات العربية والأفريقية والآسيوية ودعم الاستقرار.

• كيف تقرأ القاهرة المشهد في ظل التوتر المتصاعد، وما أبرز تحركاتها لمنع اتساع دائرة المواجهة؟

•• المشهد الإقليمي بالغ التعقيد، فكلما ظهرت مؤشرات على اقتراب التهدئة، شهدنا تطورات سلبية واعتداءات جديدة، مع تجدد الاعتداءات التي استهدفت الكويت والبحرين، واستمرار بعضها ضد السعودية. وتؤكد مصر إدانتها لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وتتحرك القاهرة دبلوماسياً عبر مسارين: اتصالات ثنائية مع الأطراف الإقليمية والدولية، ومشاورات متعددة الأطراف لاحتواء الأزمة. وفي هذا الإطار، يواصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي التواصل مع نظرائه في السعودية وعُمان والإمارات والجانب الإيراني، إلى جانب التحرك ضمن المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بمشاركة أطراف أوروبية. وتهدف هذه الجهود إلى منع التصعيد العسكري، وضمان حرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب، وحماية التجارة العالمية والأمن الغذائي والاقتصادي.

• ماذا عن رؤية مصر لبناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، وأهميتها الأمنية للشرق الأوسط؟

•• تطرح مصر، بالتعاون مع الدول المعنية، رؤية متكاملة للأمن الإقليمي تقوم على خمسة مبادئ، عرضها وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال حوار المنامة وتشمل احترام سيادة الدول وسيادة القانون وتسوية النزاعات سلمياً بعيداً عن منطق القوة، وتعزيز الملكية الإقليمية للترتيبات الأمنية مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني. كما تدعو إلى تحقيق التوازن بين قوة الردع والحلول الدبلوماسية، وحماية الملاحة البحرية ومصادر الطاقة والبنية التحتية الحيوية من خلال التنسيق المشترك، وتؤكد مصر أن تحقيق الاستقرار المستدام يظل مرهوناً بالتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

• في ضوء التوترات المتواصلة بين واشنطن وطهران، هل ما زالت هناك فرصة لتغليب الحل الدبلوماسي؟

•• التنبؤ بمسار الأزمة ليس أمراً سهلاً، فقد شهدنا خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب، حيث بدت المواجهة العسكرية أحياناً وشيكة، ثم ظهرت انفراجات محدودة، قبل أن تعود التوترات والاعتداءات مجدّداً. هناك متغيّرات سياسية تؤثر في حسابات الأطراف، ومن المهم متابعة ما يصدر عن الولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى المسار التفاوضي. ونحن نأمل أن تتوافر مساحة أكبر لاستئناف المفاوضات، لكن ذلك يتطلب مرونة من جميع الأطراف، بما في ذلك الجانب الإيراني، لأن نجاح أي مسار دبلوماسي لا يمكن أن يتحقق بإرادة طرف واحد. وتواصل مصر جهودها بالتنسيق مع قطر وسلطنة عمان وعدد من دول المنطقة لدعم التهدئة، وتوفير الظروف المناسبة للعودة إلى الحوار. والأهم أن تدرك جميع الأطراف أن توسيع دائرة التصعيد لن يجعل الخروج من الأزمة أكثر سهولة، بل سيخلق مشكلات جديدة ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية.

• كيف تتعامل القاهرة مع التهديدات التي تواجه الممرات البحرية خصوصاً أمن البحر الأحمر وباب المندب؟

•• يمثل أمن البحر الأحمر أولوية إستراتيجية لمصر، باعتباره الممر المؤدي إلى قناة السويس، وأي تهديد له ينعكس على المصالح المصرية والتجارة العالمية وتتمسك القاهرة بأن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية الدول المشاطئة، وترفض فرض أي وجود عسكري أو سيادي دون توافق أو سند من القانون الدولي. وتؤكد أن الدول غير المطلة يمكنها الحصول على تسهيلات تجارية ولوجستية عبر الاتفاق، بعيداً عن فرض النفوذ بالقوة، كما تضع مصر القرن الأفريقي ضمن حسابات أمنها الإقليمي، وتسعى لتعزيز التعاون مع الصومال والسودان وإريتريا، مع تطلعها إلى دور إثيوبي إيجابي يدعم الاستقرار ويجنب المنطقة مزيداً من التوترات.

• ما أهمية التنسيق بين السعودية ومصر لضمان أمن هذا الممر الحيوي؟

•• التنسيق مع الأشقاء في السعودية يمثل أهمية كبيرة في مختلف القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، خصوصاً أن أمن البحر الأحمر لا ينفصل عن أمن الدول المشاطئة له. ومصر تؤكد باستمرار ضرورة أن تكون الدول المطلة على البحر الأحمر صاحبة المسؤولية الأساسية في إدارة أمنه وحوكمته، والأمر لا يتعلق فقط بحماية حركة السفن، بل يشمل أيضاً تأمين الموانئ والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة والتجارة، ومنع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات للضغط السياسي أو العسكري.

• في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، أين وصلت الجهود المصرية لإنهاء الأزمة وإعادة الإعمار؟

•• حذرت مصر مراراً من خطورة تجاهل القضية الفلسطينية وسط التطورات الإقليمية، ونبهت إلى تفاقم معاناة سكان غزة مع اقتراب الشتاء وتدهور الأوضاع المعيشية والبنية التحتية، وترفض القاهرة أي سياسات تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مؤكدة أنها لن تشارك في مخططات التهجير القسري. سياسياً، تدعم مصر استكمال مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى إعادة الإعمار، ورغم إبداء حماس مرونة خلال المفاوضات، لا يزال غياب الاستعداد الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات عقبة أمام التقدم. وتؤكد القاهرة ضرورة ربط التهدئة بأفق سياسي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق شعبها، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض التهجير والضم والاستيطان.

• ما أوجه التنسيق بين السعودية ومصر لإنهاء الحرب في السودان؟

•• يرتبط إنهاء الحرب في السودان بوقف الدعم العسكري للمليشيات الخارجة عن القانون، ووقف الهجمات التي تخرج من دولة مجاورة باتجاه السودان وتستهدف الأراضي السودانية ومحطات الكهرباء والبنية التحتية، لما تسببه من تداعيات تمتد إلى المياه والزراعة والأمن الغذائي. وتؤكد مصر ضرورة وقف التدخلات التي تستهدف مؤسسات الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الوطنية، حفاظاً على وحدة السودان ورفضاً لأي محاولات لتقسيمه. وفي هذا الإطار، تتحرك القاهرة ضمن الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، للتوصل إلى حلول تنهي الأزمة. كما تشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتدعو إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لوضع حد للحرب والكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

• وماذا عن رؤية مصر لحل الأزمة الليبية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي؟

•• يقوم الموقف المصري تجاه ليبيا على الانفتاح على جميع الأطراف، ودعم توحيد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن لإنهاء الانقسام. وترفض القاهرة أي مسارات تهدد وحدة الأراضي الليبية أو تكرس تقسيمها، انطلاقاً من أهمية ليبيا لمصر بحكم الجوار والروابط التاريخية والاجتماعية والمصالح المشتركة. وفي هذا السياق، عكست زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى طرابلس للمشاركة في اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء تحسّن الأوضاع الأمنية وعودة النشاط المؤسسي. كما تدعم مصر إعادة مقر التجمع إلى طرابلس، بعد انتقاله إلى نجامينا قبل نحو 15 عاماً، وتأمل استمرار التطورات الإيجابية وإنهاء معاناة الليبيين.

• ما التحدي الأكبر الذي تواجهه الدبلوماسية المصرية في هذه المرحلة؟

•• مصر محاطة بتحديات وأوضاع غير سهلة من مختلف الاتجاهات، وهو ما يفرض على دبلوماسيتها التحرك بصورة نشطة ومستمرة، والتحدي الأساسي يتمثل في منع اتساع دائرة الأزمات، والحيلولة دون تحول التوترات القائمة إلى صراعات عسكرية يصعب احتواؤها. وتعتمد القاهرة على التواصل مع جميع الأطراف، باعتبار الحوار الطريق الأهم لمعالجة الخلافات والتوصل إلى حلول سياسية. وفي ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة، تضع مصر استقرار الخليج وأمن البحر الأحمر ووحدة الأراضي الفلسطينية ووقف الاعتداءات على سورية، إلى جانب استقرار لبنان ودعم مؤسسات الدول الوطنية، ضمن أولويات تحركها. وتؤكد مواصلة جهود خفض التصعيد ومنع اتساع المواجهات، تفادياً لتعقيد الأزمات وظهور تحديات جديدة.

• ما طبيعة التنسيق بينكم والسعودية لتسهيل الخدمات للجالية المصرية في المملكة؟

•• تحظى الجالية المصرية في السعودية باهتمام ورعاية من السلطات السعودية، وتحرص الخارجية المصرية على حماية مصالحها وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لها. وتمثل رعاية المصريين بالخارج أولوية للدولة، في ظل وجود 10 إلى 12 مليون مغترب حول العالم ومساهمة تحويلاتهم في الاقتصاد الوطني. وتشمل الجهود ميكنة الخدمات وإطلاق التشغيل التجريبي لتطبيق «مصري بالخارج» في 17 دولة، إلى جانب مبادرات لتسهيل الاستثمار وشراء العقارات وفتح الحسابات المصرفية.