أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الخميس)، استمرار تنفيذ المهام العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، بمساندة المقاومة الشعبية، مؤكداً أن القوات تتعامل بكفاءة قتالية ومعنويات مرتفعة مع تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحبط محاولات تسللها في مختلف الجبهات.

وقال النزيلي، إن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 767 عملية استهداف، شملت 30 غارة جوية، و665 ضربة بمدفعية الميدان، و39 عملية بالطيران المسيّر، و33 ضربة بالراجمات، استهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وآلياتها ومخازن أسلحتها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش اليمني، أن العمليات أسفرت عن تحييد 117 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 87 آلية ووسيلة قتالية، مشيراً إلى استمرار المواجهات في جبهات شمال وغرب محافظة مأرب، والجوف وتعز ولحج وشبوة وميدي بمحافظة حجة، والتعامل مع تحركات المليشيا في تلك الجبهات.

واتهم النزيلي، مليشيا الحوثي الإرهابية بمواصلة انتهاكاتها بحق المدنيين في تعز واستهداف الأعيان المدنية في شبوة، ما أدى إلى سقوط مدنيين بين قتيل وجريح، فضلاً عن إلحاق أضرار بممتلكاتهم.

وأكد النزيلي، أن استهداف الأحياء السكنية والمدارس يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، محمّلاً المليشيا المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات، ومشدداً على استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مع الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية.