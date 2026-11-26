تبادلت روسيا وأوكرانيا جثامين 272 شخصاً، اليوم (الخميس)، إذ تسلمت كييف 250 جثة قالت موسكو إنها تعود لجنود أوكرانيين، فيما استعادت روسيا رفات 22 شخصاً يُعتقد أنهم من جنودها، بالتزامن مع اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرات مسيّرة.



وتُعد عمليات تبادل أسرى الحرب وجثامين القتلى من النتائج الملموسة النادرة للمحادثات بين الطرفين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.



وقالت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب، عبر «تليغرام»، إن الجثامين الـ250 أُعيدت إلى أوكرانيا، موضحة أن المحققين والخبراء سيتخذون الإجراءات اللازمة لتحديد هويات أصحابها. وسبق أن اتهمت كييف موسكو بتسليمها جثامين جنود روس على أنها تعود لعسكريين أوكرانيين.



في المقابل، نقلت وسائل إعلام روسية عن النائب شامسايل سارالييف، المشارك في عمليات التبادل، أن موسكو تسلمت رفات 22 شخصاً يُعتقد أنهم جنود روس.



وجاءت العملية بعد تبادل مماثل الشهر الماضي، استعادت خلاله أوكرانيا 252 جثة، مقابل 25 جثة لروسيا. وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف قدّر في أكتوبر الماضي أن بلاده استعادت أكثر من 26 ألف جثة ورفات خلال عمليات التبادل، فيما لم تُحدد هويات معظمها حتى الآن.



وفي تطور ميداني، أعلنت شركة «سلافيانسك إيكو» النفطية اندلاع حريق في مصفاة تابعة لها بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرات مسيّرة تسبب في أضرار جسيمة. وأوضحت الشركة أن الهجوم وقع خلال أعمال صيانة بدأت عقب هجوم مماثل في سبتمبر الماضي.



وكان الجيش الأوكراني أعلن استهداف خزانات نفط في منشأة تابعة لشركة «ترانسنفت» بإقليم باشكورتوستان، إلى جانب مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد.



وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي إن روسيا هاجمت خلال الليل سفينتين مدنيتين أجنبيتين تحملان أكثر من 100 ألف طن من الحبوب بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود، دون أن يحدد مصدر الشحنات أو مكان تحميلها.



وقالت كييف إن حركة شحن الحبوب من موانئها الرئيسية في محيط أوديسا تراجعت بشدة منذ أواخر يوليو الماضي، عقب تكثيف موسكو هجماتها على محطات الحبوب والسفن التجارية، فيما تنفي روسيا استهداف أهداف مدنية.



وقبل التصعيد، كانت الموانئ الثلاثة في أوديسا تتولى نحو 90% من صادرات أوكرانيا الزراعية والمعدنية. ورغم عدم فرض كييف حظراً رسمياً على عملياتها، فإن المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين دفعا مالكي السفن إلى تجنبها، فيما تواصل السكك الحديدية الأوكرانية نقل الحبوب إلى موانئ البحر الأسود.