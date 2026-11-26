أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم (الخميس)، وفاة مصابين إيطاليين متأثرين بإصاباتهما جراء استهداف أحد المواقع الحيوية في البلاد، في هجوم وصفته بأنه جزء من العدوان الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إنه إلحاقاً بالبيان السابق بشأن تعرض أحد المواقع الحيوية للاستهداف، فقد توفي المصابان من الجنسية الإيطالية نتيجة الإصابات التي لحقت بهما.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة التعامل معها، فيما أسفر سقوط شظايا جراء استهداف الموقع الحيوي عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم مواطن كويتي وشخصان إيطاليان وآخر باكستاني، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.