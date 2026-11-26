أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم (الخميس)، رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدة التعامل معها، فيما أسفر استهداف أحد المواقع الحيوية عن إصابة أربعة أشخاص من جنسيات كويتية وإيطالية وباكستانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن سقوط شظايا جراء الاستهداف أدى إلى إصابة مواطن كويتي وشخصين إيطاليين وآخر باكستاني، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.



وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.