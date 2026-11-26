قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالسجن 15 عاماً بحق 11 مداناً بتهريب النفط إلى دول مجاورة، فيما كشفت وثيقة استخبارية عن رصد خمسة آبار نفط غير رسمية في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، تنتج ثلاثة منها نحو 1800 برميل يومياً.



وينتمي المحكومون إلى مجموعة مسلحة يقودها المتهم الهارب أحمد عبد الواحد شايع، وتتولى تهريب النفط من محافظة البصرة إلى دول مجاورة بالتنسيق مع مهربين هناك.



وصدر الحكم استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع احتساب مدة التوقيف السابقة ضمن العقوبة، واحتفاظ الجهات المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، على أن يخضع القرار للتمييز الوجوبي.



وفي سياق متصل، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية المباشرة بتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإغلاق جميع المعابر غير الرسمية، مؤكدة تحقيق مستويات متقدمة في ضبط الحدود لم يسبق الوصول إليها.



وقال قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، لوكالة الأنباء العراقية، إن قواته عززت إجراءات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، وطورت جاهزية قطعاتها ورفعت مستوى التنسيق مع دول الجوار، ما أسهم في الحد من التسلل والتهريب وعبور العمالة بصورة غير قانونية.



وأوضح أن القوات تتولى مسؤولية تأمين 600 كيلومتر من الحدود مع سورية دون مشاركة قوات أخرى، مشيراً إلى تحقيق مستويات متقدمة من ضبط الحدود مع سورية والأردن والسعودية والكويت وإيران.



وكانت وثيقة استخبارية عراقية حصلت عليها قناة «العربية» قد كشفت رصد خمسة آبار نفط غير رسمية قرب الحدود السورية في ناحية ربيعة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لثلاثة منها نحو 1800 برميل يومياً.