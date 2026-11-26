حذّر تقرير لمنظمة «أوكسفام» من كارثة بيئية واسعة في قطاع غزة، مؤكداً أن آثار الحرب الإسرائيلية لا تقتصر على الدمار المباشر، بل تمتد إلى تلوث الهواء والمياه والتربة بمواد خطرة تهدد صحة السكان وسبل بقائهم لسنوات وربما عقود.



وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمة بالتعاون مع مرصد الصراع والبيئة (CEOBS)، أن التحليل المكاني أظهر مؤشرات على وجود مصدر واحد على الأقل من مصادر التلوث المحتملة في أكثر من 99% من مساحة القطاع، فيما طالت العمليات العسكرية البرية نحو 78% من أراضيه.



وحمل التقرير عنوان «جرائم الحرب البيئية: كيف حوّل الهجوم العسكري الإسرائيلي غزة إلى أرض سامة تهدد بقاء السكان»، موضحاً أن القصف المكثف واستخدام الذخائر المتفجرة والحارقة، إلى جانب تدمير المباني والمنشآت الصناعية وشبكات المياه والصرف الصحي، أدى إلى إطلاق خليط من الملوثات في البيئة، تشمل بقايا المتفجرات والمعادن الثقيلة وألياف الأسبستوس والغبار الناتج عن تفتت المباني والملوثات العضوية ومسببات الأمراض.



ملوثات بيئية تهدد حياة السكان



وأشار إلى أن هذه المواد لا تبقى محصورة في مواقع القصف، بل تنتقل عبر الهواء والمياه والتربة، كما يمكن أن تنتشر مجدداً مع حركة الرياح والمركبات وأعمال إزالة الأنقاض، بما يجعل تعرض السكان لها أمراً متكرراً، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان ومراكز النزوح.



ولفت التقرير إلى أن أعلى مستويات مخاطر التلوث المحتملة تتركز في مدينة غزة وخان يونس ورفح وجباليا، فضلاً عن المناطق المحيطة بطريق صلاح الدين، نتيجة تداخل آثار القصف والعمليات البرية والدمار الواسع وتراكم الركام.



تدمير واسع للبنية التحتية للمياه



وفي ما يتعلق بالمياه، أورد التقرير أن نحو 85% من البنية التحتية للمياه في غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار، بينما أظهرت نتائج فحص 79 بئراً للمياه الجوفية في يوليو 2026 وجود بكتيريا القولون البرازية في 19% منها، مقارنة بنحو 2% من الآبار التي سُجل تلوثها عام 2021، أي بزيادة تقارب عشرة أضعاف.



وتتفاقم الأزمة مع انهيار منظومة الصرف الصحي، إذ لم تعد سوى 19% من محطات ضخ مياه الصرف تعمل، فيما تحتفظ نحو 30% فقط من شبكة الصرف ببعض القدرة التشغيلية. وقدّر التقرير أن قرابة 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق يومياً إلى البحر المتوسط، إلى جانب تسرب نحو 15 ألف متر مكعب أخرى يومياً إلى التربة والمناطق المحيطة عبر الحفر ومسارات التسرب المختلفة.



ولا تقتصر المخاطر على المياه، إذ حذر التقرير من تلوث الهواء بالغبار والجسيمات الناتجة عن انهيار المباني واحتراق المنشآت والنفايات، مع ارتفاع احتمالات التعرض لهذه الملوثات في مدينة غزة وجباليا وشمال القطاع. وقد يؤدي استنشاقها لفترات طويلة إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، لا سيما الربو وإصابات الرئة، مع تعرض الأطفال لمخاطر أكبر.



مخاطر تلوث طويلة الأمد



كما نبه إلى أن بعض المناطق الزراعية، بينها محيط بيت حانون ووادي غزة وشمال شرقي خان يونس، قد تواجه مخاطر تلوث طويلة الأمد، بسبب طبيعة تربتها الطينية الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالملوثات. وهو ما يثير مخاوف من انتقال المواد الضارة إلى المحاصيل والسلسلة الغذائية مع استئناف الزراعة والإنتاج الغذائي.



وتحمل هذه المخاطر أبعاداً صحية تتجاوز آثار الحرب المباشرة، إذ يحذر التقرير من أن التعرض المزمن للمواد السامة قد يزيد احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والكلى والكبد، فضلاً عن الأضرار العصبية والإنجابية واضطرابات الغدد الصماء. وتزداد خطورة هذه الاحتمالات في ظل تراجع قدرة النظام الصحي والجهات المختصة على الرصد والفحص والمتابعة.



أكثر من 61 مليون طن ركام



وتتسع المشكلة مع حجم الأنقاض التي خلفها القصف، إذ تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وجود أكثر من 61 مليون طن من الركام في القطاع، بما يحمله من مواد قد تكون خطرة، بينها مخلفات المباني المدمرة والمواد الكيميائية وبقايا الذخائر غير المنفجرة. ويجعل ذلك إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار عملية معقدة، لا تقتصر على نقل الركام، بل تتطلب تحديد المواد الملوثة والتعامل معها بطرق آمنة.



وخلص التقرير إلى أن الكارثة البيئية باتت جزءاً من أزمة البقاء في غزة، وأن آثارها قد تتجاوز فترة العمليات العسكرية بكثير، لتفرض تحدياً ممتداً أمام السكان والجهات المسؤولة عن التعافي وإعادة الإعمار.



وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير ووصفته بأنه «مخزٍ وفاضح»، واتهمت «أوكسفام» بالتخلي عن مصداقيتها لصالح العمل الدعائي، معتبرة أن حجم الدمار في القطاع يعكس حجم شبكة الأنفاق والمنشآت العسكرية التي أقامتها حركة حماس داخل المناطق المدنية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.