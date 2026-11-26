اتهم الكرملين أوكرانيا بالسعي إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق، محذراً من خطورة هذه الخطوة، فيما اعتبرت تركيا الهجمات الأوكرانية على سفينتين روسيتين في المياه الليبية انتهاكاً للقانون الدولي.



وجاء الاتهام الروسي رداً على بيان مشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عقب اجتماعهما في فلوريدا (الأربعاء)، دعوا فيه موسكو إلى تجنب أي تحركات من شأنها توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس)، إن روسيا لا تريد توسيع الصراع، متهماً كييف بمحاولة دفع الحرب إلى نطاق أوسع.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات الأوكرانية على سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي ومحيطه تنتهك القانون الدولي، داعية أطراف الصراع إلى الامتناع عن استهداف السفن المدنية واحترام القواعد الدولية.



وأضافت الوزارة، في إفادة أسبوعية بأنقرة، أن تنفيذ عمليات قتالية في مياه دولة محايدة يعد أمراً غير قانوني، مشيرة إلى أن الجانب الليبي أحال الهجمات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.



وكان وزير الخارجية الأوكراني، وصف الهجوم بطائرات مسيرة على سفينة عسكرية روسية وأخرى للشحن في المياه الليبية مطلع الأسبوع بأنه عمل مشروع للدفاع عن النفس، وذلك رداً على انتقادات الحكومة في طرابلس.