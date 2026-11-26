أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود استياء لدى التيارين الإصلاحي والمحافظ بسبب محدودية مشاركتهما في إدارة البلاد، معترفاً بصحة بعض الانتقادات الموجهة إلى أداء المسؤولين، وداعياً إلى تجاوز الصراعات السياسية والتنافس على المناصب والتركيز على معالجة أزمات إيران.



وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع ناشطين وشخصيات سياسية في محافظة خراسان رضوي، إن بعض المديرين لم يؤدوا مسؤولياتهم بالشكل المطلوب، وإن الانتقادات المتعلقة بأداء الحكومة ومؤسسات الدولة لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن شكاوى الإصلاحيين والمحافظين بشأن محدودية مشاركتهم في إدارة البلاد تعكس مشكلات ينبغي التعامل معها.



وانتقد تحول الخلافات السياسية إلى منافسة على المناصب والمواقع الإدارية، معتبراً أن بعض هذه الصراعات تحركها المصالح الشخصية والسعي إلى مواقع النفوذ، بدلاً من الانشغال بحل مشكلات البلاد.



وفي مؤشر على طبيعة العلاقة بين الحكومة ومراكز القرار، أكد بزشكيان أن حكومته لم تتخذ أي إجراء دون إذن وتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، منتقداً أشخاصاً يتحدثون باسمه بطريقة قال إنها تثير الانقسام والتفرقة.



وجاءت تصريحاته بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو مشهد، حيث دعا إلى تعزيز التكاتف الداخلي ومواصلة تطوير البنية التحتية بالاعتماد على القدرات المحلية، مشيراً إلى أهمية استكمال مشاريع النقل والربط بين المدن.



وبحسب صحيفة «شهرآرا نيوز»، نفذ المشروع مقر خاتم الأنبياء للبناء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، بالتعاون مع المسؤولين المحليين.



وتسلط تصريحات بزشكيان الضوء على ضغوط تواجه حكومته من التيارين السياسيين، وعلى حدود صلاحياتها في منظومة تتوزع فيها مراكز القرار بين مؤسسات تنفيذية وسياسية وأمنية متعددة.