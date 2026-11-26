أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الخميس)، العثور على جثمان البحار محمد حسام الدين العتيبي بالقرب من سواحل رأس الخيمة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي أن خفر السواحل في الإمارات عثر على جثمان البحار العتيبي بالقرب من سواحل رأس الخيمة، مبيناً أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في أبو ظبي تنسق مع ذوي المرحوم والسلطات الإماراتية بخصوص استكمال إجراءات دفن الجثمان في المملكة.



وثمّن المجالي جهود السلطات الإماراتية والعمانية التي واصلت البحث عنه منذ فقدانه، وتعاونها مع سفارتي المملكة في البلدين.



وكان العتيبي، البالغ 29 عاماً، يعمل ضابط ملاحة ثالثاً على متن ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية للإمداد والخدمات، وتعرضت الناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء (الثلاثاء). وقالت الشركة إن أحد أفراد الطاقم لا يزال في عِداد المفقودين، وإن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتنسيق مع السلطات المعنية، بينما أُجلي بقية أفراد الطاقم بأمان، وأُصيب 11 منهم بجروح تلقوا على إثرها الرعاية الطبية.



في غضون ذلك، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم، وقوع انفجارات وحرائق في ناقلتي نفط، إثر اصطدامهما بألغام بحرية شمال ميناء خصب، موضحة أن إحدى الناقلتين عملاقة وتحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وأنها تُركت وهي تحترق.