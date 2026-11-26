تكبّدت مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية وعسكرية في مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة اليمنية في محافظتي لحج وتعز، وبحسب مصادر عسكرية فإن معارك الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 18 حوثياً واغتنام طقمين عسكريين، فيما تواصلت الغارات الجوية على مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للميليشيا.



وقال مصدر عسكري 18 حوثياً قتلوا واغتنام طقمين عسكريين، خلال مواجهات شهدتها جبهة وادي معبق بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، إثر محاولة تسلل حوثية باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني.



وذكرت المصدر أن القوات الحكومية تصدت لهجوم شنته المليشيا من الجهة اليسرى للجبهة، بعد محاولة عناصر حوثية التقدم على متن طقمين عسكريين وتجاوز نقطة القاهرة، قبل وقوعها في كمين، مبينة أن المليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية وشنّت هجوماً واسعاً لاستعادة مواقعها، إلا أن القوات تصدت للهجوم، وخاضت مواجهات استمرت نحو ساعتين، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأجبرتها على التراجع.



وفي تعز، قُتلت شابة وأصيب سبعة مدنيين خلال الساعات الماضية، جراء قصف وعمليات قنص نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على أحياء ومناطق سكنية في المدينة ومديريتي صبر المسراخ وصبر الموادم، وفقاً لمكتب شؤون الحصار.



وأوضح مكتب شؤون الحصار، في بيان نشره على فيسبوك، أن الهجمات الحوثية خلال الساعات الماضية شملت قصفاً وعمليات قنص استهدفت مناطق سكنية.



وميدانياً، استهدفت غارتان جويتان منصة لإطلاق الصواريخ ومرابض مدفعية تابعة للمليشيا في مديرية جبل حبشي، فيما طالت أربع غارات مواقع حوثية في جبهة الأقروض، واستهدفت غارة أخرى منطقة كحلان بمديرية صبر الموادم، بالتزامن مع قصف مدفعي حوثي طال قرى النجادة في المديرية ذاتها.



كما شهدت جبهات محافظة لحج غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في جبهة الصوالحة وجبل عنن، فيما طالت غارة أخرى موقعاً للميليشيا في مديرية القبيطة شمالي المحافظة.



وفي صنعاء، أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي أطلقت، فجر اليوم (الخميس)، صاروخاً باليستياً من وسط حي صرف السكني بمديرية بني الحارث باتجاه الشمال، فيما سقط صاروخ باليستي آخر في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة زجان بمديرية بني حشيش، بعد لحظات من إطلاقه من منطقة عضران.