هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، بتكرار سيناريو الدمار الذي شهدته رفح وبيت حانون في مدينة غزة، إذا لم تبادر حركة حماس إلى تفكيك نفسها ونزع سلاحها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزيته لخوض حرب ضد إيران، مؤكداً استعداده لتنفيذ هجوم قوي.



وقال كاتس إن أمام حماس خيارين لا ثالث لهما، إما تفكيك نفسها طواعية، أو أن تتولى إسرائيل تنفيذ ذلك بالقوة، محذراً من أن مدينة غزة ستواجه المصير ذاته الذي شهدته رفح وبيت حانون، إذا لم يتم نزع سلاح الحركة.



ولوّح وزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف قيادات حماس، قائلاً إن الدور سيأتي على خليل الحية ورفاقه، في تهديد مباشر لقيادات الحركة.



وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات تستعد لاحتمال اندلاع حرب مع إيران، مؤكداً جاهزيتها لتنفيذ هجوم بقوة.



ونفى الجيش وجود خلافات بين رئيس الأركان إيال زامير والمستوى السياسي بشأن التعامل مع التهديد الإيراني، مشدداً على تطابق الرؤى حيال المخاطر التي ترى إسرائيل أنها تستوجب الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية.



وأوضح أن الجيش يتابع تحركات النظام الإيراني في مختلف المجالات، بما فيها الأسلحة غير التقليدية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحركات التي يرصدها.