أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية استعدادها لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة، مؤكدة جاهزية قواتها لشن هجوم قوي، في وقت تواصل فيه مراقبة التحركات الإيرانية وتطوراتها العسكرية، وسط تأكيدات بعدم وجود خلاف بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي بشأن طبيعة التهديد الإيراني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال اندلاع حرب مع إيران، مشدداً على جاهزية قواته لتنفيذ هجوم واسع، في حال تطلبت التطورات الأمنية ذلك.

وأشار إلى عدم وجود خلافات بين رئيس الأركان والمستوى السياسي بشأن تقييم التهديد الإيراني، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تتابع تحركات النظام الإيراني عن كثب، بما يشمل أنشطته في مجال الأسلحة غير التقليدية.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش اغتال خالد أبو ندى، الذي وصفه بأنه مسؤول ملف الاقتصاد والتعليم في حركة حماس.

وأضاف نتنياهو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 80 من عناصر الحركة خلال الشهر الأخير، في إطار استمرار العمليات ضد أهدافها.